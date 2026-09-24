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Портативное зарядное устройство Ugreen PB773 Light Blue (65958B) купить с доставкой в Москве
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Портативное зарядное устройство Ugreen PB773 Light Blue (65958B)

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Портативное зарядное устройство Ugreen PB773 Light Blue (65958B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722590
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
110x70x20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
360

Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB773 Light Blue (65958B)

Портативное зарядное устройство Ugreen PB773 Light Blue (65958B)



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Ugreen PB773 Light Blue (65958B)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Внешний аккумулятор
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
110x70x20
Страна производитель
Китай
Описание
Портативное зарядное устройство Ugreen PB773 Light Blue (65958B)


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативное зарядное устройство Ugreen PB773 Light Blue (65958B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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