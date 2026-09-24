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Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825)

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Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.7
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722586
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.7
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, г.
310

Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825)

Сетевое зарядное устройство позволяет короткие сроки зарядить смартфон другие подходящие мобильные аксессуары. Выполнено из качественных материалов, имеет стильное оформление.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
0.7
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство позволяет короткие сроки зарядить смартфон другие подходящие мобильные аксессуары. Выполнено из качественных материалов, имеет стильное оформление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Ugreen X615 Space Gray (65825) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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