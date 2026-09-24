Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710119
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B)
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 обеспечивает мощность зарядки до 65 Вт. Показатель позволяет с высокой скоростью заряжать аккумуляторы любой емкости. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и другой портативной техники. В устройстве реализованы 3 порта USB – 2 Type-C и Type-A.
Сетевое ЗУ Ugreen CD361 подключается к розетке без кабеля. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Battery Charging 1.2, HUAWEI Fast Charge, HUAWEI Super Charge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0+ и Samsung Adaptive Fast Charging. Предусмотрены 7 видов защиты – от импульсных помех, короткого замыкания, перегрева, перегрузки, перенапряжения, перепадов напряжения и сверхтока.
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 обеспечивает мощность зарядки до 65 Вт. Показатель позволяет с высокой скоростью заряжать аккумуляторы любой емкости. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и другой портативной техники. В устройстве реализованы 3 порта USB – 2 Type-C и Type-A.
Сетевое ЗУ Ugreen CD361 подключается к розетке без кабеля. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Battery Charging 1.2, HUAWEI Fast Charge, HUAWEI Super Charge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0+ и Samsung Adaptive Fast Charging. Предусмотрены 7 видов защиты – от импульсных помех, короткого замыкания, перегрева, перегрузки, перенапряжения, перепадов напряжения и сверхтока.
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B)