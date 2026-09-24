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Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B)

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Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710119
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
130

Описание товара Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B)

Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 обеспечивает мощность зарядки до 65 Вт. Показатель позволяет с высокой скоростью заряжать аккумуляторы любой емкости. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и другой портативной техники. В устройстве реализованы 3 порта USB – 2 Type-C и Type-A. Сетевое ЗУ Ugreen CD361 подключается к розетке без кабеля. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Battery Charging 1.2, HUAWEI Fast Charge, HUAWEI Super Charge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0+ и Samsung Adaptive Fast Charging. Предусмотрены 7 видов защиты – от импульсных помех, короткого замыкания, перегрева, перегрузки, перенапряжения, перепадов напряжения и сверхтока.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 Gray (25685B)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
3.25
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD361 обеспечивает мощность зарядки до 65 Вт. Показатель позволяет с высокой скоростью заряжать аккумуляторы любой емкости. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и другой портативной техники. В устройстве реализованы 3 порта USB – 2 Type-C и Type-A. Сетевое ЗУ Ugreen CD361 подключается к розетке без кабеля. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Battery Charging 1.2, HUAWEI Fast Charge, HUAWEI Super Charge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0+ и Samsung Adaptive Fast Charging. Предусмотрены 7 видов защиты – от импульсных помех, короткого замыкания, перегрева, перегрузки, перенапряжения, перепадов напряжения и сверхтока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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