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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro Desktop 65W EU Black (CCGP040101) купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro Desktop 65W EU Black (CCGP040101)

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Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro Desktop 65W EU Black (CCGP040101) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro Desktop 65W EU Black (CCGP040101) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro Desktop 65W EU Black (CCGP040101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro Desktop 65W EU Black (CCGP040101) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro Desktop 65W EU Black (CCGP040101) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro Desktop 65W EU Black (CCGP040101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656694
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
290

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro Desktop 65W EU Black (CCGP040101)

С Baseus GaN3 Pro Quick Charger Adapter 2C + 2U CCGP040101, вы имеете 4 функциональных порта и вы можете заряжать устройства с мощностью 65 Вт. Зарядные устройства GaN, входящие в состав мощных настенных адаптеров Baseus, доступны в нескольких сериях с разными портами. Эта третья серия имеет два порта USB и два порта для быстрой зарядки Type-C. Внешний вид настенного зарядного устройства на 4 порта Корпус этого зарядного устройства имеет размеры 70 ? 40 ? 36.9 мм и весит около 238 граммов. Головка зарядного устройства Baseus GaN3 Pro изготовлена из материала ПК и обладает хорошей прочностью. Кроме того, в отличие от зарядных устройств предыдущей серии GaN, этот продукт имеет 1,5-метровый кабель, подключенный к вилке, а не напрямую к источнику питания. На этом зарядном устройстве мы видим 4 порта, два из которых - Type-C, а два других - USB. Все эти порты поддерживают технологию быстрой зарядки, которую мы рассмотрим ниже. Технология разделения потока между портами Общая выходная мощность Baseus CCGP040101 65 Вт и его входное напряжение 100-240В. Технология Baseus Power Split II или BPS II - одна из инноваций компании Baseus, которая позволяет распределять мощность между 4 портами, и каждый порт адаптера быстрой зарядки Baseus CCGP040101 может заряжать устройства с высокой мощностью.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus GaN3 Pro Desktop 65W EU Black (CCGP040101)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
5
Страна производитель
Китай
Описание
С Baseus GaN3 Pro Quick Charger Adapter 2C + 2U CCGP040101, вы имеете 4 функциональных порта и вы можете заряжать устройства с мощностью 65 Вт. Зарядные устройства GaN, входящие в состав мощных настенных адаптеров Baseus, доступны в нескольких сериях с разными портами. Эта третья серия имеет два порта USB и два порта для быстрой зарядки Type-C. Внешний вид настенного зарядного устройства на 4 порта Корпус этого зарядного устройства имеет размеры 70 ? 40 ? 36.9 мм и весит около 238 граммов. Головка зарядного устройства Baseus GaN3 Pro изготовлена из материала ПК и обладает хорошей прочностью. Кроме того, в отличие от зарядных устройств предыдущей серии GaN, этот продукт имеет 1,5-метровый кабель, подключенный к вилке, а не напрямую к источнику питания. На этом зарядном устройстве мы видим 4 порта, два из которых - Type-C, а два других - USB. Все эти порты поддерживают технологию быстрой зарядки, которую мы рассмотрим ниже. Технология разделения потока между портами Общая выходная мощность Baseus CCGP040101 65 Вт и его входное напряжение 100-240В. Технология Baseus Power Split II или BPS II - одна из инноваций компании Baseus, которая позволяет распределять мощность между 4 портами, и каждый порт адаптера быстрой зарядки Baseus CCGP040101 может заряжать устройства с высокой мощностью.
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Доставка
Отзывы


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