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Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) купить с доставкой в Москве
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Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185)

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Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 1
Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 2
Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 3
Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 4
Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 5
Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Разъемы на устройстве
USB Type-C, USB Type-A
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
12
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713988
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Разъемы на устройстве
USB Type-C, USB Type-A
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
12
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
300

Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185)

Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185)

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Разъемы на устройстве
USB Type-C, USB Type-A
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
12
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативное зарядное устройство Ugreen PB502 Grey (25185) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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