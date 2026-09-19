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Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) купить с доставкой в Москве
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Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001)

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Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 1
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 2
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 3
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 4
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 5
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 6
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 7
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 8
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 9
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 10
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 11
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 12
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 13
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 14
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 15
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 16
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 17
Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10
Сила выходного тока, А
2
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 1
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 2
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 3
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 4
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 5
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 6
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 7
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 8
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 9
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 10
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 11
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 12
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 13
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 14
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 15
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 16
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 17
  • Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 406808
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
220

Описание товара Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001)

Обратите внимание на беспроводное зарядное устройство Everstone. С его помощью вы сможете заряжать мобильные телефоны, которые поддерживают стандарт Qi, при необходимости вы сможете подключить второе устройство при помощи кабеля, так как имеется один USB-выход. Во время использования устройства ваш гаджет не только восстановит заряд, но и будет обеззаражен, так как аксессуар имеет встроенную ультрафиолетовую лампу. Питание беспроводного зарядного устройства Everstone происходит от порта USB, при этом напряжение на входе должно быть 5 В, на выходе же вы получите силу тока в 2 А. Для подключения аксессуара к питанию в комплект поставки входит data-кабель microUSB длиной 1 м. Мощность беспроводной зарядки имеет значение 10 Вт. Устройство имеет небольшие размеры, всего лишь 138х147х14 мм, благодаря чему вы сможете его брать с собой.

Отзывы о товаре Беспроводное зарядное устройство Everstone 2A microUSB белый (ES-WUV-001)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Описание
Обратите внимание на беспроводное зарядное устройство Everstone. С его помощью вы сможете заряжать мобильные телефоны, которые поддерживают стандарт Qi, при необходимости вы сможете подключить второе устройство при помощи кабеля, так как имеется один USB-выход. Во время использования устройства ваш гаджет не только восстановит заряд, но и будет обеззаражен, так как аксессуар имеет встроенную ультрафиолетовую лампу. Питание беспроводного зарядного устройства Everstone происходит от порта USB, при этом напряжение на входе должно быть 5 В, на выходе же вы получите силу тока в 2 А. Для подключения аксессуара к питанию в комплект поставки входит data-кабель microUSB длиной 1 м. Мощность беспроводной зарядки имеет значение 10 Вт. Устройство имеет небольшие размеры, всего лишь 138х147х14 мм, благодаря чему вы сможете его брать с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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