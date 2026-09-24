Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699454
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Описание товара Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201
Зарядное устройство Baseus предлагает высокую эффективность и надежность для быстрой и качественной зарядки ваших устройств. Выполненное в стильном черном цвете, оно отлично впишется в любой интерьер и станет отличным дополнением к вашему гаджету.
Суммарная выходная мощность устройства составляет 65 Вт, что делает его идеальным выбором для зарядки как смартфонов, так и планшетов с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря наличию функции быстрой зарядки ваша техника будет готова к использованию в кратчайшие сроки.
Baseus оснащено тремя USB выходами, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств, экономя ваше время и пространство на рабочем столе. Выходной ток силой 3,5 А обеспечивает стабильную и безопасную зарядку, защищая ваши устройства от перегрева и перенапряжения.
Дополнительным удобством является съемный кабель длиной 1 метр, который позволяет удобно расположить устройства на необходимом расстоянии от источника питания. Baseus – это сочетание стильного дизайна, высочайших технологий и непревзойденного удобства в использовании.
Зарядное устройство Baseus предлагает высокую эффективность и надежность для быстрой и качественной зарядки ваших устройств. Выполненное в стильном черном цвете, оно отлично впишется в любой интерьер и станет отличным дополнением к вашему гаджету.
Суммарная выходная мощность устройства составляет 65 Вт, что делает его идеальным выбором для зарядки как смартфонов, так и планшетов с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря наличию функции быстрой зарядки ваша техника будет готова к использованию в кратчайшие сроки.
Baseus оснащено тремя USB выходами, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств, экономя ваше время и пространство на рабочем столе. Выходной ток силой 3,5 А обеспечивает стабильную и безопасную зарядку, защищая ваши устройства от перегрева и перенапряжения.
Дополнительным удобством является съемный кабель длиной 1 метр, который позволяет удобно расположить устройства на необходимом расстоянии от источника питания. Baseus – это сочетание стильного дизайна, высочайших технологий и непревзойденного удобства в использовании.
Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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