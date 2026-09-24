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Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201

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Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 1
Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 2
Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 3
Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 4
Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 5
Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
  • Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 1
  • Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 2
  • Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 3
  • Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 4
  • Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 5
  • Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699454
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х36х32
Вес, г.
120

Описание товара Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201

Зарядное устройство Baseus предлагает высокую эффективность и надежность для быстрой и качественной зарядки ваших устройств. Выполненное в стильном черном цвете, оно отлично впишется в любой интерьер и станет отличным дополнением к вашему гаджету. Суммарная выходная мощность устройства составляет 65 Вт, что делает его идеальным выбором для зарядки как смартфонов, так и планшетов с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря наличию функции быстрой зарядки ваша техника будет готова к использованию в кратчайшие сроки. Baseus оснащено тремя USB выходами, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств, экономя ваше время и пространство на рабочем столе. Выходной ток силой 3,5 А обеспечивает стабильную и безопасную зарядку, защищая ваши устройства от перегрева и перенапряжения. Дополнительным удобством является съемный кабель длиной 1 метр, который позволяет удобно расположить устройства на необходимом расстоянии от источника питания. Baseus – это сочетание стильного дизайна, высочайших технологий и непревзойденного удобства в использовании.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Baseus GaN5 Pro Fast Charger 2C+U 65W EU Black CCGP120201




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
1
Количество USB-C
2
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
5
Развернуть
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Baseus предлагает высокую эффективность и надежность для быстрой и качественной зарядки ваших устройств. Выполненное в стильном черном цвете, оно отлично впишется в любой интерьер и станет отличным дополнением к вашему гаджету. Суммарная выходная мощность устройства составляет 65 Вт, что делает его идеальным выбором для зарядки как смартфонов, так и планшетов с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря наличию функции быстрой зарядки ваша техника будет готова к использованию в кратчайшие сроки. Baseus оснащено тремя USB выходами, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств, экономя ваше время и пространство на рабочем столе. Выходной ток силой 3,5 А обеспечивает стабильную и безопасную зарядку, защищая ваши устройства от перегрева и перенапряжения. Дополнительным удобством является съемный кабель длиной 1 метр, который позволяет удобно расположить устройства на необходимом расстоянии от источника питания. Baseus – это сочетание стильного дизайна, высочайших технологий и непревзойденного удобства в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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