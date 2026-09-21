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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.8
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
45
Выходное напряжение (мин), В
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710116
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4510 черный (EP-T4510XBEGEU)
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4510 будет полезно владельцам смартфонов, планшетов, ноутбуков и других портативных устройств, в оснащение которых входит разъем USB Type-C. Особенностью модели является поддержка технологии быстрой зарядки Power Delivery 3.0. Устройство обеспечивает значительную (до 45 Вт) выходную мощность. Выходной ток может достигать 3 А, а выходное напряжение – 20 В. Сочетание этих параметров гарантирует повышенную скорость зарядки аккумулятора. Подзарядить или зарядить полностью батарею мобильного устройства можно очень быстро. При этом необходимо, чтобы портативная техника также поддерживала технологию быстрой зарядки.
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4510 рассчитано на использование широчайшего диапазона входного напряжения – от 100 до 240 В. Кабель с разъемами USB Type-C искать не придется: он входит в комплект. Значительная (1.8 м) длина кабеля способствует удобству подключения. Модель имеет практичный черный цвет. Любые загрязнения на темном фоне малозаметны.
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4510 будет полезно владельцам смартфонов, планшетов, ноутбуков и других портативных устройств, в оснащение которых входит разъем USB Type-C. Особенностью модели является поддержка технологии быстрой зарядки Power Delivery 3.0. Устройство обеспечивает значительную (до 45 Вт) выходную мощность. Выходной ток может достигать 3 А, а выходное напряжение – 20 В. Сочетание этих параметров гарантирует повышенную скорость зарядки аккумулятора. Подзарядить или зарядить полностью батарею мобильного устройства можно очень быстро. При этом необходимо, чтобы портативная техника также поддерживала технологию быстрой зарядки.
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4510 рассчитано на использование широчайшего диапазона входного напряжения – от 100 до 240 В. Кабель с разъемами USB Type-C искать не придется: он входит в комплект. Значительная (1.8 м) длина кабеля способствует удобству подключения. Модель имеет практичный черный цвет. Любые загрязнения на темном фоне малозаметны.
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T4510 черный (EP-T4510XBEGEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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