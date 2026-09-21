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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
140
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710013
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Описание товара Настольное зар./устр. Digma Pro DPW10A 140W 5A (PD+QC) 3хUSB-C/2xUSB-A универсальное черный (DPW1A4G024BK)
Сетевое зарядное устройство Digma Pro DPW1A GaNPower+ мощностью до 140 Вт поддерживает современные протоколы быстрой зарядки Power Delivery и Quick Charge 3.0. Оно совместимо с широким спектром устройств: от смартфонов и планшетов до ноутбуков и внешних аккумуляторов. Благодаря технологии GaNPower+ на базе нитрида галлия удалось достичь высокой плотности мощности при компактных габаритах и сниженной тепловой нагрузке. Интеллектуальная система распределения питания iPD автоматически регулирует выходную мощность в зависимости от подключенных устройств. Модель оснащена цифровым дисплеем, отображающим текущую силу тока. Зарядное устройство имеет три порта USB-C (C1, C2, C3) с выходными параметрами 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (макс. 100 Вт на порт), а также два порта USB-A (A1, A2), поддерживающих выход 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A и 20V/3A, с максимальной мощностью до 60 Вт на порт.
Сетевое зарядное устройство Digma Pro DPW1A GaNPower+ мощностью до 140 Вт поддерживает современные протоколы быстрой зарядки Power Delivery и Quick Charge 3.0. Оно совместимо с широким спектром устройств: от смартфонов и планшетов до ноутбуков и внешних аккумуляторов. Благодаря технологии GaNPower+ на базе нитрида галлия удалось достичь высокой плотности мощности при компактных габаритах и сниженной тепловой нагрузке. Интеллектуальная система распределения питания iPD автоматически регулирует выходную мощность в зависимости от подключенных устройств. Модель оснащена цифровым дисплеем, отображающим текущую силу тока. Зарядное устройство имеет три порта USB-C (C1, C2, C3) с выходными параметрами 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (макс. 100 Вт на порт), а также два порта USB-A (A1, A2), поддерживающих выход 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A и 20V/3A, с максимальной мощностью до 60 Вт на порт.
Настольное зар./устр. Digma Pro DPW10A 140W 5A (PD+QC) 3хUSB-C/2xUSB-A универсальное черный (DPW1A4G024BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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