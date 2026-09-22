Описание товара John Frusciante - .I: (4251804129510) виниловая пластинка

"I и II" (произносится как "один" и "два", стилизовано как. I : и : I I.) - это двенадцатый и тринадцатый студийные альбомы американского гитариста Джона Фрушанте. Оба альбома были выпущены 3 февраля 2023 года на лейбле Avenue 66 (Acid Test Records). "I" - это виниловый релиз, содержащий только семь треков, а "II" - цифровой и CD-релиз, включающий больше материала. Фрушанте заявил, что первый альбом будет включать эксклюзивный трек и что отсутствие определенного материала связано с тем, что материал на релизе "II" содержит "звуки, которые невозможно спрессовать на виниле". Альбомы контрастируют со структурированными рок-песнями, в создании которых участвовал музыкант во время работы над альбомами Red Hot Chili Peppers "Unlimited Love" и "Return of the Dream Canteen" (оба вышли в 2022 году), заявив: "После полутора лет написания и записи рок-музыки мне нужно было очистить голову. Я слушал и делал музыку, в которой все обычно происходит постепенно, а не внезапно". При создании альбома Фрушанте в основном использовал аналоговые технологии, применяя такие синтезаторы, как Elektron Monomachine и Analog Four MK II. В числе исполнителей и произведений, оказавших влияние на альбом, - ".And the Gods Made Love" Джими Хендрикса и эмбиентная музыка Брайана Ино. Джон Э?нтони Фруша?нте (англ. John Anthony Frusciante 5 марта 1970, Нью-Йорк) — знаменитый американский музыкант, гитарист, вокалист, автор песен и продюсер. Наиболее известен как гитарист группы Red Hot Chili Peppers, в составе которой он записал шесть альбомов. В 2004 году он выпустил шесть альбомов, в каждом из которых исследуются разные жанры и техники записи. Ведёт активную сольную карьеру — по состоянию на 2020 год выпустил 11 альбомов под своим именем, 4 под псевдонимом Trickfinger и два в составе сайд проекта Ataxia, в который кроме него входят Джо Лэлли (Joe Lally) из Fugazi и Джош Клингхоффер. Сольные работы Фрушанте соединяют в себе элементы множества стилей: от экспериментальной рок-музыки и эмбиента до новой волны и электроники. В 2010 году он был выбран величайшим гитаристом тридцатилетия по результатам голосования, проведённого BBC.