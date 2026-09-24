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Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка

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Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка - фото 1
Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка - фото 2
Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tim Hardin
Альбом (сингл)
2
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка - фото 1
  • Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка - фото 2
  • Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722222
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0600753961490]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tim Hardin
Альбом (сингл)
2
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
If I Were A Carpenter, Red Balloon, Black Sheep Boy, Lady Came From Baltimore, Baby Close Its Eyes, You Upset The Grace Of Living When You Lie, Speak Like A Child, See Where You Are And Get Out, It's Hard To Believe In Love For Long, Tribute To Hank Williams
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка

Второй альбом народного исполнителя Тима Хардина, выпущенный в 1967 году.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[0600753961490]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tim Hardin
Альбом (сингл)
2
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
If I Were A Carpenter, Red Balloon, Black Sheep Boy, Lady Came From Baltimore, Baby Close Its Eyes, You Upset The Grace Of Living When You Lie, Speak Like A Child, See Where You Are And Get Out, It's Hard To Believe In Love For Long, Tribute To Hank Williams
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Второй альбом народного исполнителя Тима Хардина, выпущенный в 1967 году.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tim Hardin - 2 (0600753961490) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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