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Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка

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Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - фото 1
Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - фото 2
Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - фото 3
Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - фото 4
Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Francis Coppieters
Альбом (сингл)
Piano Viberations
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - фото 1
  • Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - фото 2
  • Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - фото 3
  • Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - фото 4
  • Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722137
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4260544825958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Francis Coppieters
Альбом (сингл)
Piano Viberations
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Open Highway, Funky Chimes, Bright Blue Note, To Shearing With Love, Cross Talk, Waltz On The Off Beat, Blues In The Basement, Piano In Transit, Sales Talk, Kings Road Chelsea, Samba De Negra
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Open Highway, Funky Chimes, Bright Blue Note, To Shearing With Love, Cross Talk, Waltz On The Off Beat, Blues In The Basement, Piano In Transit, Sales Talk, Kings Road Chelsea, Samba De Negra



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4260544825958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Francis Coppieters
Альбом (сингл)
Piano Viberations
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Open Highway, Funky Chimes, Bright Blue Note, To Shearing With Love, Cross Talk, Waltz On The Off Beat, Blues In The Basement, Piano In Transit, Sales Talk, Kings Road Chelsea, Samba De Negra
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Open Highway, Funky Chimes, Bright Blue Note, To Shearing With Love, Cross Talk, Waltz On The Off Beat, Blues In The Basement, Piano In Transit, Sales Talk, Kings Road Chelsea, Samba De Negra


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Francis Coppieters - Piano Viberations (4260544825958) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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