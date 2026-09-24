Описание товара Philipp Priebe - Apparent Calm Palms (4251804136464) виниловая пластинка

В октябре глава лейбла St?lar Филипп Прибе выпустит свой новый альбом «Apparent Calm Palms», который пополнит состав немецкого лейбла Feuilleton из Майнца/Гамбурга. Берлинский артист Филипп Прибе в последние несколько лет уверенно заявляет о себе на современной сцене дип-хэзи-хауса и авангардной электроники, выпуская серию релизов на собственном лейбле St?lar. Однако здесь мы видим его второй альбом после дебютного LP «The Being Of The Beautiful», выпущенного на японском лейбле IL YA Records в 2014 году. Feuilleton — это детище Криса Грубера (Fossar) и Тима Эдера, и с 2018 года он выпускает материал от самого дуэта, RR (Рене Раабе), Snad, Гари Ромалиса, Мелины, Якоба Зайденстикера и других. На протяжении всего альбома «Apparent Calm Palms» Прибе представляет собой смесь стилей и звуков, гармонично объединенных в более масштабную концепцию, которая, по его словам, «рассказывает о маленьких городах и деревнях, о потребностях и желаниях, которые приводят к ночной прогулке по клубам». Транспорт/поездки, вечеринка перед вечеринкой, все те вещи, которые приходится делать, когда ты не живешь непосредственно в местах, где проходят большие вечеринки, но все же хочешь хорошо провести вечер, подальше от своих обычных знакомых. На протяжении всего альбома из десяти треков Филипп демонстрирует эфирный дип-хаус в открывающем треке «Desires», последующих «Interborough» и «Chimera», мрачные композиции в стиле даб-хаус, такие как «Quiet Decay», «Slalom», «Unfold» и «Conclusions», а «Transfiguration» демонстрирует более классическое влияние чикагского хауса. Заглавный трек «Apparent Calm Palms» и интерлюдия «Behind Their House» показывают, как Прибе погружается в текстурные эмбиентные звуки, еще раз демонстрируя свою уникальную способность создавать сырой, сдержанный и эмоционально насыщенный материал в самых разных жанрах.