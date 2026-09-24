Описание товара Rico Puestel - #Technohasleftthebuilding - The Aftermath (4251804180139) виниловая пластинка

Рико Пуэстел всегда готовит сюрприз: #technohasleftthebuilding еще не закончено! Мы прошли долгий путь, детка… Оригинальные сессии записи оказались гораздо масштабнее, чем предполагалось ранее, и были основаны на вопросе: если техно покинуло здание, что от него осталось?. После всего этого Рико Пуэстел возвращается к истинному сердцу техно и тем его чертам, которые заставили его полюбить этот жанр с самого начала. Изначально он держал эти дополнительные и особенные треки при себе на протяжении всей первой части альбома, но теперь пришло время представить их. Буквально шаг за шагом Рико Пуэстель создает завораживающее путешествие в глубины ранних клубных вечеринок, представляя мир без всяких проблем и невзгод смартфонов или интернета — просто танцуя и погружаясь в магию ритма 4/4 и звукового полотна, сотканного вокруг нашего существа. В те времена, когда люди чувствовали себя единым целым на танцполе, а техно было его неоспоримым саундтреком и моментом истины, разнообразие не было проблемой, поэтому последствия #technohasleftthebuilding также погружаются в мир транса и за его пределы, потому что давным-давно: техно было просто техно, и в конце концов все дело в музыке. Начиная с предупреждения, исходящего из антиутопической эпохи, эта следующая часть альбома представляет собой предостережение и утонченный взгляд извне здания.