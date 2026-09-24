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Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка

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Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка - фото 1
Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка - фото 2
Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Pain Matters
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка - фото 2
  • Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722066
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804180245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Pain Matters
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro Out / Apathy, Caitiff (The Yellow Song), Growing Pains, Loophole, Sacrifice, Harm Any, The Verge Of Change, Plus, Take, Take, Take, Block / Outro In
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка

Четвертый студийный альбом Рико Фрибе «Pain Matters» стал для него совершенно неожиданным, как и для вас сейчас!. Глубоко потрясенный личными событиями, которые уже легли в основу «Anthems For A Lost Generation», Рико погрузился в бездну, где стало возможно все – все сырое, завораживающее, медитативное и смелое, как в «Pain Matters»!

Отзывы о товаре Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804180245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Pain Matters
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro Out / Apathy, Caitiff (The Yellow Song), Growing Pains, Loophole, Sacrifice, Harm Any, The Verge Of Change, Plus, Take, Take, Take, Block / Outro In
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Четвертый студийный альбом Рико Фрибе «Pain Matters» стал для него совершенно неожиданным, как и для вас сейчас!. Глубоко потрясенный личными событиями, которые уже легли в основу «Anthems For A Lost Generation», Рико погрузился в бездну, где стало возможно все – все сырое, завораживающее, медитативное и смелое, как в «Pain Matters»!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Friebe - Pain Matters (4251804180245) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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