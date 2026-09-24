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Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка

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Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка - фото 1
Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Faces Meet
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722063
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804139571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Faces Meet
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Me, The First Time, Nowhere To Run, More, Humble, Scrapbook, The Best Talk, Let Go, Time, B10 Fifty-One
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка

Рико Фрибе возвращается с альбомом «Faces Meet» после своего недавнего дебюта «Word Value» и представляет свой личный момент «застывшего взгляда». Подобно размышлениям о неопределенностях, представленных в «Word Value», «Faces Meet» раскрывает по-настоящему душераздирающие открытия, создавая цельный музыкальный момент, подобного которому, возможно, больше никогда не повторится. Помимо бескомпромиссных заявлений, как в открывающем треке «Look At Me», утонченных проницательных оценок в «Nowhere To Run» или «Fifty-One», искренних призывов в «Do More» и «Let Go», ключевое столкновение Рико с неопровержимой правдой и эмоциональное препарирование достигают кульминации в его душераздирающей истории в «The Best Talk», которая является важнейшей вехой всего альбома. Подобно тому, как лица (а значит, и люди) постоянно встречаются повсюду, и приходится принимать решение о том, насколько честно и открыто вообще встречаться, "Faces Meet" представляет собой еще более сложную метафору о принятии своего истинного внутреннего "я" в зеркальном отражении. Глубоко укоренившись в истоках своего дебютного альбома "Word Value", Рико следует очень естественному и предельно простому музыкальному языку, внедряя новые идеи и элементы в свой звуковой ландшафт. "Faces Meet" — это альбом, полный проницательности и самосознания, и неизбежно необходимая основа для его третьего двойного альбома и шедевра "Anthems For A Lost Generation" (релиз которого запланирован на весну 2024 года), ускоряющего неудержимую историю в непредсказуемом направлении.

Отзывы о товаре Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804139571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
Faces Meet
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Me, The First Time, Nowhere To Run, More, Humble, Scrapbook, The Best Talk, Let Go, Time, B10 Fifty-One
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Рико Фрибе возвращается с альбомом «Faces Meet» после своего недавнего дебюта «Word Value» и представляет свой личный момент «застывшего взгляда». Подобно размышлениям о неопределенностях, представленных в «Word Value», «Faces Meet» раскрывает по-настоящему душераздирающие открытия, создавая цельный музыкальный момент, подобного которому, возможно, больше никогда не повторится. Помимо бескомпромиссных заявлений, как в открывающем треке «Look At Me», утонченных проницательных оценок в «Nowhere To Run» или «Fifty-One», искренних призывов в «Do More» и «Let Go», ключевое столкновение Рико с неопровержимой правдой и эмоциональное препарирование достигают кульминации в его душераздирающей истории в «The Best Talk», которая является важнейшей вехой всего альбома. Подобно тому, как лица (а значит, и люди) постоянно встречаются повсюду, и приходится принимать решение о том, насколько честно и открыто вообще встречаться, "Faces Meet" представляет собой еще более сложную метафору о принятии своего истинного внутреннего "я" в зеркальном отражении. Глубоко укоренившись в истоках своего дебютного альбома "Word Value", Рико следует очень естественному и предельно простому музыкальному языку, внедряя новые идеи и элементы в свой звуковой ландшафт. "Faces Meet" — это альбом, полный проницательности и самосознания, и неизбежно необходимая основа для его третьего двойного альбома и шедевра "Anthems For A Lost Generation" (релиз которого запланирован на весну 2024 года), ускоряющего неудержимую историю в непредсказуемом направлении.
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Rico Friebe - Faces Meet (Coloured) (4251804139571) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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