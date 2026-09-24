Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bart Graft - Modern Life (Coloured) (4260544825750) виниловая пластинка
ALEX — это мрачный, завораживающий и меланхоличный синтвейв-трек, который зажигает ночь, унося вас из темноты к сияющим огням Бродвея. С элементами киберпанка, аутрана и других ретровейв-влияний 80-х, ALEX разработал свой неповторимый стиль — фанковый, грувовый и невероятно зажигательный. X отправляет вас в футуристическое электронное музыкальное путешествие, наполненное ностальгией и напряжением. Биография исполнителя: За последние несколько лет ирландский музыкант Барт Графт выпустил немало отличной музыки. Его фирменный стиль — пастельные тона и ретро-стиль синтвейва — это первоклассный синтвейв. Наряду с такими известными именами в жанре, как Mitch Murder, Waveshaper, The Midnight и другими, он действительно высоко держит планку современного продюсерского искусства. Вдохновленный творчеством Talking Heads, Лори Андерсон, Talk Talk, Брайана Ино, Pink Floyd, Tear For Fears, The Ward Brothers, Питера Гэбриэла, Фрэнка Заппы, INXS и многих других. Ностальгические синтезаторные аккорды в сопровождении пульсирующих гитарных риффов, энергичные барабанные партии, но при этом множество треков просто расслабляют. Этот альбом — путешествие на вершины культуры 80-х и 90-х. От быстрого рока до эмбиентного вейпорвейва — баланс идеально выверен, и «Modern Life» подтверждает статус Барта Графта как силы, с которой нужно считаться.
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