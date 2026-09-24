Top.Mail.Ru
Billie Holiday - Stay With Me (8435723701118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Billie Holiday - Stay With Me (8435723701118) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Billie Holiday - Stay With Me (8435723701118) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - Stay With Me (8435723701118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Stay With Me
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - Stay With Me (8435723701118) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - Stay With Me (8435723701118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721979
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Billie Holiday - Stay With Me (8435723701118) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Stay With Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Wished On The Moon, Ain't Misbehavin', Everything Happens To Me, How Deep Is The Ocean?, I Cried For You, Say It Isn't So, I've Got My Love To Keep Me Warm, Always, Do Nothing Till You Hear From Me, What A Little Moonlight Can Do?, Strange Fruit
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Stay With Me (8435723701118) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wished On The Moon, Ain't Misbehavin', Everything Happens To Me, How Deep Is The Ocean?, I Cried For You, Say It Isn't So, I've Got My Love To Keep Me Warm, Always, Do Nothing Till You Hear From Me, What A Little Moonlight Can Do?, Strange Fruit



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Billie Holiday - Stay With Me (8435723701118) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Stay With Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Wished On The Moon, Ain't Misbehavin', Everything Happens To Me, How Deep Is The Ocean?, I Cried For You, Say It Isn't So, I've Got My Love To Keep Me Warm, Always, Do Nothing Till You Hear From Me, What A Little Moonlight Can Do?, Strange Fruit
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wished On The Moon, Ain't Misbehavin', Everything Happens To Me, How Deep Is The Ocean?, I Cried For You, Say It Isn't So, I've Got My Love To Keep Me Warm, Always, Do Nothing Till You Hear From Me, What A Little Moonlight Can Do?, Strange Fruit


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Stay With Me (8435723701118) виниловая пластинка - стоимость товара 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...