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Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка

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Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка - фото 1
Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка - фото 2
Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Francesco Tristano
Альбом (сингл)
Surface Tension
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка - фото 1
  • Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка - фото 2
  • Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0844216040906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Francesco Tristano
Альбом (сингл)
Surface Tension
Жанр
House
Трек-лист
Sakamoto*–Merry Christmas Mr. Lawrence (Francesco Tristano Rework), Francesco Tristano–The Mentor, Francesco Tristano–Pacific FM, Francesco Tristano–Infinite Rise, Francesco Tristano–In Da Minor, Francesco Tristano–Rocco's Bounce, Francesco Tristano–Xokolad, Francesco Tristano–Esoteric Thing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sakamoto*–Merry Christmas Mr. Lawrence (Francesco Tristano Rework), Francesco Tristano–The Mentor, Francesco Tristano–Pacific FM, Francesco Tristano–Infinite Rise, Francesco Tristano–In Da Minor, Francesco Tristano–Rocco's Bounce, Francesco Tristano–Xokolad, Francesco Tristano–Esoteric Thing

Отзывы о товаре Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0844216040906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Francesco Tristano
Альбом (сингл)
Surface Tension
Жанр
House
Трек-лист
Sakamoto*–Merry Christmas Mr. Lawrence (Francesco Tristano Rework), Francesco Tristano–The Mentor, Francesco Tristano–Pacific FM, Francesco Tristano–Infinite Rise, Francesco Tristano–In Da Minor, Francesco Tristano–Rocco's Bounce, Francesco Tristano–Xokolad, Francesco Tristano–Esoteric Thing
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sakamoto*–Merry Christmas Mr. Lawrence (Francesco Tristano Rework), Francesco Tristano–The Mentor, Francesco Tristano–Pacific FM, Francesco Tristano–Infinite Rise, Francesco Tristano–In Da Minor, Francesco Tristano–Rocco's Bounce, Francesco Tristano–Xokolad, Francesco Tristano–Esoteric Thing
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Francesco Tristano - Surface Tension (0844216040906) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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