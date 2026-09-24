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Adam Halliwell - Freedom Lapse (4251804141703) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adam Halliwell - Freedom Lapse (4251804141703) виниловая пластинка

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Adam Halliwell - Freedom Lapse (4251804141703) виниловая пластинка - фото 1
Adam Halliwell - Freedom Lapse (4251804141703) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adam Halliwell
Альбом (сингл)
Freedom Lapse
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adam Halliwell - Freedom Lapse (4251804141703) виниловая пластинка - фото 1
  • Adam Halliwell - Freedom Lapse (4251804141703) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721933
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Adam Halliwell - Freedom Lapse (4251804141703) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804141703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adam Halliwell
Альбом (сингл)
Freedom Lapse
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
12 дюймов, Soul-Blues, 2023, LP, Carton Sleeve
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adam Halliwell - Freedom Lapse (4251804141703) виниловая пластинка

«Freedom Lapse» — дебютный сольный релиз австралийского мультиинструменталиста и композитора Адама Холлиуэлла. Альбом записан за четыре недели в начале 2020 года.

Отзывы о товаре Adam Halliwell - Freedom Lapse (4251804141703) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804141703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adam Halliwell
Альбом (сингл)
Freedom Lapse
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
12 дюймов, Soul-Blues, 2023, LP, Carton Sleeve
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Freedom Lapse» — дебютный сольный релиз австралийского мультиинструменталиста и композитора Адама Холлиуэлла. Альбом записан за четыре недели в начале 2020 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adam Halliwell - Freedom Lapse (4251804141703) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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