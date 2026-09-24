Bellofatto & Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bellofatto & Gentile - Night Swim (4251804138277) виниловая пластинка
«Night Swim» — дебютный LP дуэта Bellofatto & Gentile, основанного на футбольных полях Остина, штат Техас, весной 2019 года. Дуэт Джованни Беллофатто (псевдоним Джесси Эдвардса) и Дэна Джентиле первоначально исследовал мелодии и текстуры итальянского дрим-хауса, но эти эксперименты вскоре переросли в использование модульных синтезаторов, брейкбитов и нестандартных сэмплов. Творчество. Беллофатто началось в 90-х годах, он участвовал в записи альбомов Джессики Бейлифф (Kranky), Одда Носдама (Anticon) и His Name Is Alive. В начале 2000-х он стал пионером акустической/электронной музыки со своим психоделическим проектом Red Morning Chorus. Его предстоящий сольный LP «The Otherworld» выйдет на ванкуверском лейбле Pacific Rhythm под псевдонимом C Thru. Имея за плечами 20 лет диджейского опыта, Gentile выпустил свои первые хаус-треки под псевдонимом Time Zones в 2019 году на лейбле Mystery Zone Records, а затем синглы на Bay Area Disco и Moiss Music. Сейчас он живет в Сан-Франциско, где работает журналистом и создает визуальное искусство, используя модульный видеосинтезатор. Легендарный Джон Белтран занимался сведением половины трека "Night Swim", который выйдет на балеарском лейбле Prins Thomas's Horisontal Mambo в 2023 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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