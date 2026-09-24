Bad Stream - Bad Stream (Coloured) (4260544822261) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bad Stream
Альбом (сингл)
Bad Stream
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 721856
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Характеристики
Бренд
Antime
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Antime
Barcode
[4260544822261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bad Stream
Альбом (сингл)
Bad Stream
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Transition, Already Dark, Sex Cries, Drown On Mars, Quiet (1986), Megafauna, #angst, Polyzero, Black Weed, Nervous Love, Transition II
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bad Stream - Bad Stream (Coloured) (4260544822261) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Bad Stream группы Bad Stream, выпущенная в 2018 году лейблом Antime. Альбом состоит из 11 композиций, среди которых Transition, Already Dark, Sex Cries и другие
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Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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Бренд
Antime
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Antime
Barcode
[4260544822261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bad Stream
Альбом (сингл)
Bad Stream
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Transition, Already Dark, Sex Cries, Drown On Mars, Quiet (1986), Megafauna, #angst, Polyzero, Black Weed, Nervous Love, Transition II
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Виниловая пластинка Bad Stream группы Bad Stream, выпущенная в 2018 году лейблом Antime. Альбом состоит из 11 композиций, среди которых Transition, Already Dark, Sex Cries и другие
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Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Bad Stream - Bad Stream (Coloured) (4260544822261) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bad Stream - Bad Stream (Coloured) (4260544822261) виниловая пластинка