Ghia - Don'T Stop (4251804142335) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ghia - Don'T Stop (4251804142335) виниловая пластинка
«Don't Stop» — третий альбом Ghia, выпущенный ретроспективно. Как следует из подзаголовка «Ранние работы и артефакты 1984–1987», он включает в себя некоторые из их самых ранних композиций, а также треки, записанные в тот же период, что и альбом «Cura?ao Blue». Альбом представляет собой сплав различных музыкальных стилей. Слушатели будут в восторге от целого ряда жанров, включая электронику, фанк, соул, джаз-фанк, синт-поп и даже рэп/хип-хоп, все это сплетено воедино в цельное произведение, которое остается преимущественно инструментальным. В целом, «Don't Stop» представляет собой самый фанковый и экспериментальный релиз Ghia на сегодняшний день. Примечательно, что на альбоме представлена ??рэп-версия скандального немецкого стихотворения Германа Гессе «Armer Teufel am Morgen nach dem Maskenball» («Бедный дьявол утром после костюмированного бала») 1926 года, сопровождаемая ритмом драм-машины и фанковой гитарой. В этом стихотворении описывается человек, который накануне вечером слишком много выпил, рассказывающий свою историю и описывающий похмелье. Заглавный трек «Don't Stop» и захватывающая минималистичная электро-фанковая композиция «3 AM at Mo?f Gaga» обе напоминают о олдскульной электронике. Последняя отсылает к испанской дискотеке Mo?f Gaga, расположенной на Балеарском побережье, которую динамичный дуэт Лутца Боберга и Франка Симона часто посещал во время своих отпусков в 1980-х годах. Хотя точная музыка, игравшая в «3 AM», неизвестна, прослушивание трека Гии, несомненно, передаст атмосферу этого места.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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