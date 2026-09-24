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Ghia - Don'T Stop (4251804142335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ghia - Don'T Stop (4251804142335) виниловая пластинка

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Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 1
Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 2
Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 3
Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 4
Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 5
Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ghia
Альбом (сингл)
Don't Stop
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 3
  • Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 4
  • Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 5
  • Ghia - Don&#039;T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721805
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ghia - Don'T Stop (4251804142335) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804142335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ghia
Альбом (сингл)
Don't Stop
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don't Stop, Message From The Other Side, 3 A.M. At Mo?f Gaga, When The Rain Is Falling (‘85 Interlude), Talk Too Much (Instrumental), Jump In The Water (24-Track Mix), Armer Teufel am Morgen nach dem Maskenball, Close To You (‘86 Interlude), September Garden (Instrumental), Message From The Other Side (Alternative Mix) (Instrumental)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghia - Don'T Stop (4251804142335) виниловая пластинка

«Don't Stop» — третий альбом Ghia, выпущенный ретроспективно. Как следует из подзаголовка «Ранние работы и артефакты 1984–1987», он включает в себя некоторые из их самых ранних композиций, а также треки, записанные в тот же период, что и альбом «Cura?ao Blue». Альбом представляет собой сплав различных музыкальных стилей. Слушатели будут в восторге от целого ряда жанров, включая электронику, фанк, соул, джаз-фанк, синт-поп и даже рэп/хип-хоп, все это сплетено воедино в цельное произведение, которое остается преимущественно инструментальным. В целом, «Don't Stop» представляет собой самый фанковый и экспериментальный релиз Ghia на сегодняшний день. Примечательно, что на альбоме представлена ??рэп-версия скандального немецкого стихотворения Германа Гессе «Armer Teufel am Morgen nach dem Maskenball» («Бедный дьявол утром после костюмированного бала») 1926 года, сопровождаемая ритмом драм-машины и фанковой гитарой. В этом стихотворении описывается человек, который накануне вечером слишком много выпил, рассказывающий свою историю и описывающий похмелье. Заглавный трек «Don't Stop» и захватывающая минималистичная электро-фанковая композиция «3 AM at Mo?f Gaga» обе напоминают о олдскульной электронике. Последняя отсылает к испанской дискотеке Mo?f Gaga, расположенной на Балеарском побережье, которую динамичный дуэт Лутца Боберга и Франка Симона часто посещал во время своих отпусков в 1980-х годах. Хотя точная музыка, игравшая в «3 AM», неизвестна, прослушивание трека Гии, несомненно, передаст атмосферу этого места.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804142335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ghia
Альбом (сингл)
Don't Stop
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don't Stop, Message From The Other Side, 3 A.M. At Mo?f Gaga, When The Rain Is Falling (‘85 Interlude), Talk Too Much (Instrumental), Jump In The Water (24-Track Mix), Armer Teufel am Morgen nach dem Maskenball, Close To You (‘86 Interlude), September Garden (Instrumental), Message From The Other Side (Alternative Mix) (Instrumental)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Don't Stop» — третий альбом Ghia, выпущенный ретроспективно. Как следует из подзаголовка «Ранние работы и артефакты 1984–1987», он включает в себя некоторые из их самых ранних композиций, а также треки, записанные в тот же период, что и альбом «Cura?ao Blue». Альбом представляет собой сплав различных музыкальных стилей. Слушатели будут в восторге от целого ряда жанров, включая электронику, фанк, соул, джаз-фанк, синт-поп и даже рэп/хип-хоп, все это сплетено воедино в цельное произведение, которое остается преимущественно инструментальным. В целом, «Don't Stop» представляет собой самый фанковый и экспериментальный релиз Ghia на сегодняшний день. Примечательно, что на альбоме представлена ??рэп-версия скандального немецкого стихотворения Германа Гессе «Armer Teufel am Morgen nach dem Maskenball» («Бедный дьявол утром после костюмированного бала») 1926 года, сопровождаемая ритмом драм-машины и фанковой гитарой. В этом стихотворении описывается человек, который накануне вечером слишком много выпил, рассказывающий свою историю и описывающий похмелье. Заглавный трек «Don't Stop» и захватывающая минималистичная электро-фанковая композиция «3 AM at Mo?f Gaga» обе напоминают о олдскульной электронике. Последняя отсылает к испанской дискотеке Mo?f Gaga, расположенной на Балеарском побережье, которую динамичный дуэт Лутца Боберга и Франка Симона часто посещал во время своих отпусков в 1980-х годах. Хотя точная музыка, игравшая в «3 AM», неизвестна, прослушивание трека Гии, несомненно, передаст атмосферу этого места.


Теги товара: Limited Edition
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Ghia - Don'T Stop (4251804142335) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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