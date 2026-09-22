Top.Mail.Ru
Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 1
Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 2
Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 3
Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 4
Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 5
Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind…(Coloured)
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 1
  • Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 2
  • Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 3
  • Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 4
  • Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 5
  • Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721798
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Westbound
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Westbound
Barcode
[0029667012515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind…(Coloured)
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Free Your Mind And Your Ass Will Follow Friday Night, August 14th, Funky Dollar Bill, I Wanna Know If It's Good To You, Some More, Eulogy And Light
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка

"Free Your Mind. and Your Ass Will Follow" - второй студийный альбом американской фанк-рок группы Funkadelic, выпущенный в июле 1970 года на Westbound Records. Релиз на синем виниле. Funkadelic — культовая американская музыкальная группа, созданная Джорджем Клинтоном. Наряду с группой Parliament — Funkadelic один из двух основных его музыкальных коллективов / проектов. В то время как Parliament был ориентирован на выпуск запоминающихся песен и успех в сингловых хит-парадах, Funkadelic был более ро?ковым проектом. Продолжая начатое Джими Хендриксом и Слаем Стоуном, группа расширила представление о «чёрном роке», внеся в него элементы психоделии 1960-х годов и блюза в совмещении с ритмичной до навязчивости мелодикой соула и фанка. Кроме того, в отличие от Parliament, группа была не проектом по написанию хитов, а более альбомно-ориентированной, и записывала концептуальные пластинки с общественно-политической окраской. Несмотря на меньшую коммерческую направленность, Funkadelic была так же популярна, особенно в конце 1970-х, когда у проектов Джорджа Клинтона (коллективно известных под именем P-Funk) выработался единый стиль и они стали похожи друг на друга.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Westbound
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Westbound
Barcode
[0029667012515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind…(Coloured)
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Free Your Mind And Your Ass Will Follow Friday Night, August 14th, Funky Dollar Bill, I Wanna Know If It's Good To You, Some More, Eulogy And Light
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
"Free Your Mind. and Your Ass Will Follow" - второй студийный альбом американской фанк-рок группы Funkadelic, выпущенный в июле 1970 года на Westbound Records. Релиз на синем виниле. Funkadelic — культовая американская музыкальная группа, созданная Джорджем Клинтоном. Наряду с группой Parliament — Funkadelic один из двух основных его музыкальных коллективов / проектов. В то время как Parliament был ориентирован на выпуск запоминающихся песен и успех в сингловых хит-парадах, Funkadelic был более ро?ковым проектом. Продолжая начатое Джими Хендриксом и Слаем Стоуном, группа расширила представление о «чёрном роке», внеся в него элементы психоделии 1960-х годов и блюза в совмещении с ритмичной до навязчивости мелодикой соула и фанка. Кроме того, в отличие от Parliament, группа была не проектом по написанию хитов, а более альбомно-ориентированной, и записывала концептуальные пластинки с общественно-политической окраской. Несмотря на меньшую коммерческую направленность, Funkadelic была так же популярна, особенно в конце 1970-х, когда у проектов Джорджа Клинтона (коллективно известных под именем P-Funk) выработался единый стиль и они стали похожи друг на друга.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...