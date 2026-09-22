Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка
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Описание товара Funkadelic - Free Your Mind…(Coloured) (0029667012515) виниловая пластинка
"Free Your Mind. and Your Ass Will Follow" - второй студийный альбом американской фанк-рок группы Funkadelic, выпущенный в июле 1970 года на Westbound Records. Релиз на синем виниле. Funkadelic — культовая американская музыкальная группа, созданная Джорджем Клинтоном. Наряду с группой Parliament — Funkadelic один из двух основных его музыкальных коллективов / проектов. В то время как Parliament был ориентирован на выпуск запоминающихся песен и успех в сингловых хит-парадах, Funkadelic был более ро?ковым проектом. Продолжая начатое Джими Хендриксом и Слаем Стоуном, группа расширила представление о «чёрном роке», внеся в него элементы психоделии 1960-х годов и блюза в совмещении с ритмичной до навязчивости мелодикой соула и фанка. Кроме того, в отличие от Parliament, группа была не проектом по написанию хитов, а более альбомно-ориентированной, и записывала концептуальные пластинки с общественно-политической окраской. Несмотря на меньшую коммерческую направленность, Funkadelic была так же популярна, особенно в конце 1970-х, когда у проектов Джорджа Клинтона (коллективно известных под именем P-Funk) выработался единый стиль и они стали похожи друг на друга.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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