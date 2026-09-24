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Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка

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Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 1
Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 2
Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 3
Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 4
Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 5
Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Profondo Rosso
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 3
  • Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 4
  • Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 5
  • Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 450 руб. 
Начислим 672 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721788
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка
23 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deep Red
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deep Red
Barcode
[5021732726278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Profondo Rosso
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Profondo Rosso, Death Dies, Mad Puppet, Wild Session, Deep Shadows, School At Night, Gianna
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Profondo Rosso, Death Dies, Mad Puppet, Wild Session, Deep Shadows, School At Night, Gianna



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deep Red
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deep Red
Barcode
[5021732726278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Profondo Rosso
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Profondo Rosso, Death Dies, Mad Puppet, Wild Session, Deep Shadows, School At Night, Gianna
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Profondo Rosso, Death Dies, Mad Puppet, Wild Session, Deep Shadows, School At Night, Gianna


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost - Profondo Rosso (Goblin) (Coloured) (5021732726278) виниловая пластинка - купить по цене 23450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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