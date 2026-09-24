Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 2 In D Major (Op. 36), Adagio - Allegro Con Brio, Larghetto, Scherzo. Allegro, Allegro Molto, Allegro Vivace E Con Brio, Symphony No. 8 In F Major (Op. 93), Allegretto Scherzando, Tempo Di Menuetto, Allegro Vivace, Adagio Molto - Allegro Con Brio, Symphony No. 1 In C Major (Op. 21), Andante Cantabile Con Moto, Menuetto. Allegro Molto E Vivace, Finale. Adagio - Allegro Molto E Vivace, Allegro Con Brio, Symphony No. 3 In E Flat Major (Op. 55), Marcia Funebre. Adagio Assai, Scherzo. Allegro Vivace, Finale. Allegro Molto - Poco Andante - Presto, Adagio - Allegro Vivace, Symphony No. 4 In B Flat Major (Op. 60), Adagio, Allegro Molto E Vivace - Un Poco Meno Allegro, Allegro Ma Non Troppo, Allegro Con Brio, Symphony No. 5 In C Minor (Op. 67), Andante Con Moto, Adagio, Adagio, Angenehme Und Heitere Empfindungen, Welche Bei Der Ankunft Auf Dem Lande Im Menschen Erwachen. Allegro Ma Non Troppo, Symphony No. 6 In F Major Pastorale (Op. 68), Szene Am Bach. Andante Molto Moto, Lustiges Zusammensein Der Landleute. Allegro, Donner. Sturm. Allegro, Hirtengesang. Wohltatige, Mit Dank An Die Gottheit Verbundene Gefuhle Nach Dem Sturm. Allegretto, Poco Sostenuto - Vivace, Symphony No. 7 In A Major (Op. 92), Allegretto, Presto - Assai Meno Presto, Allegro Con Brio, Allegro Ma Non Troppo, Un Poco Maestoso, Symphony No. 9 In D Minor (Op. 125), Molto Vivace, Adagio Molto E Cantabile, Presto - Allegro Assai
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитVan Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) вини...
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитAlban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (B...
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитRyuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 23 160 руб.5790 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box...
-
В наличииЦена 23 190 руб.5798 руб. в СплитTelephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) винилов...
-
В наличииЦена 23 620 руб.5905 руб. в СплитFleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) ви...
-
В наличииЦена 23 630 руб.5908 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box...
-
В наличииЦена 23 630 руб.5908 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box...
-
В наличииЦена 23 630 руб.5908 руб. в СплитАлександр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитRush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитPatricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing)...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитPatricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Wojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (4009850097419) виниловая пластинка