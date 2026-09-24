Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Nightclub 1STEP
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 740 руб.
В наличии
Код товара: 667097
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
23 740 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Nightclub 1STEP
Трек-лист
Bye, Bye Blackbird, Invitation, Yesterdays, Just For a Thrill, You Dont Know Me, Alfie, Autumn Leaves, Summer Samba, All, So In Love, A Man and a Woman, I Fall In Love Too Easily, Wild Is the Wind
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу уютного ночного клуба с виниловой пластинкой Patricia Barber Nightclub в специальном аудиофильском издании One-Step Pressing. Этот бокс-сет на двух пластинках, выпущенный ограниченным тиражом и со скоростью вращения 45 оборотов в минуту, позволит вам насладиться удивительным качеством звучания и фирменным стилем исполнения Патриции Барбер. Погрузитесь в мир ярких мелодий и утонченной музыки, созданной этой талантливой артисткой. Готовы купить виниловую пластинку и насладиться великолепным звучанием Nightclubx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитVan Halen - Studio Albums 1978 - 1984 (Box) (0603497841912) вини...
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитAlban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (B...
-
В наличииЦена 22 560 руб.5640 руб. в СплитRyuichi Sakamoto - Opus (Box) (0198028351119) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 23 160 руб.5790 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box...
-
В наличииЦена 23 190 руб.5798 руб. в СплитTelephone - L'Integrale (Box) (coloured) (0825646085279) винилов...
-
В наличииЦена 23 620 руб.5905 руб. в СплитFleetwood Mac - 1975 To 1987 (Box) (coloured) (0603497818334) ви...
-
В наличииЦена 23 630 руб.5908 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box...
-
В наличииЦена 23 630 руб.5908 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.3 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box...
-
В наличииЦена 23 630 руб.5908 руб. в СплитАлександр Розенбаум - Избранное (Limited, Numbered) (10Lp Box) (...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитRush - Permanent Waves (Box) (0602508607158) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитWojciech Rajski - Beethoven: Symphonies 1-9 (Box) (Analogue) (40...
-
В наличииЦена 23 740 руб.5935 руб. в СплитPatricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing)...
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Nightclub 1STEP
Трек-лист
Bye, Bye Blackbird, Invitation, Yesterdays, Just For a Thrill, You Dont Know Me, Alfie, Autumn Leaves, Summer Samba, All, So In Love, A Man and a Woman, I Fall In Love Too Easily, Wild Is the Wind
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Погрузитесь в атмосферу уютного ночного клуба с виниловой пластинкой Patricia Barber Nightclub в специальном аудиофильском издании One-Step Pressing. Этот бокс-сет на двух пластинках, выпущенный ограниченным тиражом и со скоростью вращения 45 оборотов в минуту, позволит вам насладиться удивительным качеством звучания и фирменным стилем исполнения Патриции Барбер. Погрузитесь в мир ярких мелодий и утонченной музыки, созданной этой талантливой артисткой. Готовы купить виниловую пластинку и насладиться великолепным звучанием Nightclubx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 23740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Patricia Barber - Nightclub (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002442) виниловая пластинка