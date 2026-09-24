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Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка

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Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 2
Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 3
Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 4
Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 5
Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 6
Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 7
Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 8
Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Companion
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 2
  • Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 3
  • Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 4
  • Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 5
  • Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 6
  • Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 7
  • Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 8
  • Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 340 руб. 
Начислим 670 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715755
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка
23 340 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Companion
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Beat Goes on, Use Me, You Are My Sunshine, Like Jt, Let It Rain, Touch of Trash, If This Isn't Jazz, So What, Black Magic Woman
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Impex 1STEP
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Patricia Barber / Companion (Box, Limited) (2LP) является исключительным изданием, которое позволит вам насладиться глубоким и выразительным исполнительским мастерством этой талантливой артистки. Ограниченный тираж придаёт альбому особую ценность, а высококачественная запись обеспечивает потрясающее звучание, которое создаёт атмосферу уюта и расслабления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в мир изысканных джазовых конструкций и поэтических текстов, которые навсегда останутся с вами.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Companion
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Beat Goes on, Use Me, You Are My Sunshine, Like Jt, Let It Rain, Touch of Trash, If This Isn't Jazz, So What, Black Magic Woman
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Impex 1STEP
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Patricia Barber / Companion (Box, Limited) (2LP) является исключительным изданием, которое позволит вам насладиться глубоким и выразительным исполнительским мастерством этой талантливой артистки. Ограниченный тираж придаёт альбому особую ценность, а высококачественная запись обеспечивает потрясающее звучание, которое создаёт атмосферу уюта и расслабления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в мир изысканных джазовых конструкций и поэтических текстов, которые навсегда останутся с вами.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patricia Barber - Companion (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002275) виниловая пластинка - стоимость товара 23340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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