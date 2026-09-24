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El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка

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El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - фото 1
El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - фото 2
El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - фото 3
El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - фото 4
El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
El Michels Affair
Альбом (сингл)
Adult Themes
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - фото 1
  • El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - фото 2
  • El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - фото 3
  • El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - фото 4
  • El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Big Crown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Crown Records
Barcode
[0349223009019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
El Michels Affair
Альбом (сингл)
Adult Themes
Жанр
Soul
Трек-лист
Enfant, Adult Theme No. 1, Kill The Lights, Villa, Adult Theme No. 2, Life Of Pablo, Adult Theme No. 3, Rubix, A Swift Nap, Hipps, Munecas, Adult Theme No. 4
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка

«Adult Themes» — альбом группы El Michels Affair, выпущенный в 2020 году. Альбом состоит из 12 песен в жанрах R&B и соул. Общая продолжительность — 31 минута.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Big Crown Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Crown Records
Barcode
[0349223009019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
El Michels Affair
Альбом (сингл)
Adult Themes
Жанр
Soul
Трек-лист
Enfant, Adult Theme No. 1, Kill The Lights, Villa, Adult Theme No. 2, Life Of Pablo, Adult Theme No. 3, Rubix, A Swift Nap, Hipps, Munecas, Adult Theme No. 4
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«Adult Themes» — альбом группы El Michels Affair, выпущенный в 2020 году. Альбом состоит из 12 песен в жанрах R&B и соул. Общая продолжительность — 31 минута.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


El Michels Affair - Adult Themes (0349223009019) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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