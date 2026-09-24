Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка
Все эти существа, стоящие там, создающие ритм. Яростные глаза, золотая пыль на искусственном тумане. Танцы на стекле, повторяющиеся стихи, зацикленные еще долго после того, как последний цикл завершился. Восточный эйсид, неистовые сэмплы, низко висящий саспенс нуарного фильма. Это DALO. Или нет. Она многогранна. Сухой маниакальный даунбит — ее ремесло. Или мрачный поп-не-поп. Есть также даб, транс, техно. Она известна своими релизами на таких лейблах, как ESP Institute, WARNING или Tresor. Она участница таких групп, как Init. Она играла во всех этих клубах, которые имеют значение, и в тех, которые имеют большее значение. Вживую. Одна. Как артистка. С группой. И вот она выходит со своим первым альбомом. На лейбле RiO. Ее родная база. Доверенная зона для экспериментов. Она представляет «Duster». Семь мелодий, переплетенных в разных снах. Быстрые, медленные, завуалированные, завораживающие, пронзительные. Она поет. Эти песни. Для танца. Для другого, минималистичного транса. DALO. Ее альбом жаждет сцены. Экспорт грации, лицом к лицу. Произведение, подобное зеркалу. Гипнотизирующее. Психоделический портрет исполнителя. Тонкие индустриальные завесы, церемониальная музыка путешествия. Хлопки, джунгли. Опустошенные вокальные фрагменты. Вихрь слов. Все эти аккорды, висящие там, ритм бас-барабана. Яростные глаза, золотые рога в кислотном тумане. Танцы на стекле, циклические синтезаторные линии. DALO. Пыльник. Кругом. Циркуляция ритуала.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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