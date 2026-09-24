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Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка

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Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка - фото 1
Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dalo
Альбом (сингл)
Duster
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка - фото 1
  • Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dalo
Альбом (сингл)
Duster
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Shovel, Rust, Oldie, 2Pounds, Duster, Roller, Ghostdog
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка

Все эти существа, стоящие там, создающие ритм. Яростные глаза, золотая пыль на искусственном тумане. Танцы на стекле, повторяющиеся стихи, зацикленные еще долго после того, как последний цикл завершился. Восточный эйсид, неистовые сэмплы, низко висящий саспенс нуарного фильма. Это DALO. Или нет. Она многогранна. Сухой маниакальный даунбит — ее ремесло. Или мрачный поп-не-поп. Есть также даб, транс, техно. Она известна своими релизами на таких лейблах, как ESP Institute, WARNING или Tresor. Она участница таких групп, как Init. Она играла во всех этих клубах, которые имеют значение, и в тех, которые имеют большее значение. Вживую. Одна. Как артистка. С группой. И вот она выходит со своим первым альбомом. На лейбле RiO. Ее родная база. Доверенная зона для экспериментов. Она представляет «Duster». Семь мелодий, переплетенных в разных снах. Быстрые, медленные, завуалированные, завораживающие, пронзительные. Она поет. Эти песни. Для танца. Для другого, минималистичного транса. DALO. Ее альбом жаждет сцены. Экспорт грации, лицом к лицу. Произведение, подобное зеркалу. Гипнотизирующее. Психоделический портрет исполнителя. Тонкие индустриальные завесы, церемониальная музыка путешествия. Хлопки, джунгли. Опустошенные вокальные фрагменты. Вихрь слов. Все эти аккорды, висящие там, ритм бас-барабана. Яростные глаза, золотые рога в кислотном тумане. Танцы на стекле, циклические синтезаторные линии. DALO. Пыльник. Кругом. Циркуляция ритуала.

Отзывы о товаре Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dalo
Альбом (сингл)
Duster
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Shovel, Rust, Oldie, 2Pounds, Duster, Roller, Ghostdog
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Все эти существа, стоящие там, создающие ритм. Яростные глаза, золотая пыль на искусственном тумане. Танцы на стекле, повторяющиеся стихи, зацикленные еще долго после того, как последний цикл завершился. Восточный эйсид, неистовые сэмплы, низко висящий саспенс нуарного фильма. Это DALO. Или нет. Она многогранна. Сухой маниакальный даунбит — ее ремесло. Или мрачный поп-не-поп. Есть также даб, транс, техно. Она известна своими релизами на таких лейблах, как ESP Institute, WARNING или Tresor. Она участница таких групп, как Init. Она играла во всех этих клубах, которые имеют значение, и в тех, которые имеют большее значение. Вживую. Одна. Как артистка. С группой. И вот она выходит со своим первым альбомом. На лейбле RiO. Ее родная база. Доверенная зона для экспериментов. Она представляет «Duster». Семь мелодий, переплетенных в разных снах. Быстрые, медленные, завуалированные, завораживающие, пронзительные. Она поет. Эти песни. Для танца. Для другого, минималистичного транса. DALO. Ее альбом жаждет сцены. Экспорт грации, лицом к лицу. Произведение, подобное зеркалу. Гипнотизирующее. Психоделический портрет исполнителя. Тонкие индустриальные завесы, церемониальная музыка путешествия. Хлопки, джунгли. Опустошенные вокальные фрагменты. Вихрь слов. Все эти аккорды, висящие там, ритм бас-барабана. Яростные глаза, золотые рога в кислотном тумане. Танцы на стекле, циклические синтезаторные линии. DALO. Пыльник. Кругом. Циркуляция ритуала.
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Отзывы


Dalo - Duster (4601620109256) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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