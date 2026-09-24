Описание товара Brainwaltzera - Poly-Ana (4260544820298) виниловая пластинка

Дебютный LP Brainwaltzera "Poly-ana" выходит вскоре после EP Aescoba, также выпущенного в этом году на лейбле FILM. На протяжении тринадцати треков, включающих как ранее выпущенный материал, так и новые погружения в мир артиста, Brainwaltzera исследует звуки, варьирующиеся от сочных даунтемпо-грувов и мастерски обработанных брейнданс-треков с отсылками к экспериментальному IDM начала 90-х до более жестких и едких композиций — все это объединено повторяющейся темой потусторонней атмосферы. Название, взятое из различных источников, дорогих артисту, включая полифонические аналоговые синтезаторы и сам принцип Поллианны — теорию, согласно которой люди более остро вспоминают приятные переживания, чем неприятные, — представляет собой точку соприкосновения в художественном процессе между творческим методом и концептуальными решениями. Техники производства варьируются от более традиционного аппаратного синтеза до использования модифицированного матричного принтера в качестве источника модуляции для MIDI-параметров. В качестве сэмплов использованы VHS-материалы из детства самого продюсера и эмбиентные сэмплы Bullet Train, записанные во время импровизированной сессии во время поездки из Токио в Киото. По словам загадочного продюсера, память и её фундаментальная роль в человеческом опыте — одна из центральных тем альбома. Хотя собственный опыт артиста повлиял на звучание пластинки, нет попытки навязать его слушателю посредством откровенного объяснения. Это также очевидно в оформлении обложки, которая задаёт индивидуальность и создаёт смелый, отсылочный контур, но, подобно раскраске, оставляет цвета, тона и оттенки другим. В том же ключе, концепция предполагает, что определённые стимулы, такие как звук или запах, могут перенести человека в определённый момент его жизни. Запах давно признан наиболее эффективным средством для этого явления, обеспечивая, пожалуй, наиболее наглядную форму «путешествия по мозгу». С учётом этого, креативный директор Марио Ломбардо и его бренд Atelier Oblique разработали уникальный аромат с нуля специально для физического издания альбома. Это было задумано как средство, помогающее слушателю сохранить первое впечатление от прослушивания записи, а также как триггер, позволяющий вернуться в тот момент. Работа Brainwaltzera быстро получила признание среди множества влиятельных деятелей индустрии и артистов, в том числе и самого Aphex Twin, который периодически появлялся в сети с комментариями, восхваляющими музыку, через свой теперь уже печально известный аккаунт user18081971 на Soundcloud. Том Рейвенскрофт с BBC6 уже включил EP Aescoba в свой список лучших работ 2017 года, а такие тяжеловесы андеграунда, как Eclair Fifi (LuckyMe) и Oliver Hafenbauer (Live At Robert Johnson), объявили себя его поклонниками.