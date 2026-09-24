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Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка

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Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка - фото 1
Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка - фото 2
Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка - фото 3
Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка - фото 4
Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Aksk
Альбом (сингл)
Things We Do
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка - фото 1
  • Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка - фото 2
  • Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка - фото 3
  • Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка - фото 4
  • Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721644
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Характеристики

Бренд
Running Back
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Running Back
Barcode
[4251804121002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Aksk
Альбом (сингл)
Things We Do
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Breaking, Four Lonely Words, Work, Special Times & Places, Strong Like Nature, Breaking (Instrumental), Four Lonely Words (CPUB Dub), Strong Like Nature (CPUB Dub)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Running Back Incantations
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Breaking, Four Lonely Words, Work, Special Times & Places, Strong Like Nature, Breaking (Instrumental), Four Lonely Words (CPUB Dub), Strong Like Nature (CPUB Dub)

Отзывы о товаре Aksk - Things We Do (4251804121002) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Running Back
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Running Back
Barcode
[4251804121002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Aksk
Альбом (сингл)
Things We Do
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Breaking, Four Lonely Words, Work, Special Times & Places, Strong Like Nature, Breaking (Instrumental), Four Lonely Words (CPUB Dub), Strong Like Nature (CPUB Dub)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Running Back Incantations
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Breaking, Four Lonely Words, Work, Special Times & Places, Strong Like Nature, Breaking (Instrumental), Four Lonely Words (CPUB Dub), Strong Like Nature (CPUB Dub)
Самовывоз
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Отзывы


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