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Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка

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Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 1
Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 2
Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 3
Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 4
Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 5
Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ame
Альбом (сингл)
Dream House
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 1
  • Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 2
  • Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 3
  • Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 4
  • Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 5
  • Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721568
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0810458017419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ame
Альбом (сингл)
Dream House
Жанр
House
Трек-лист
The Line, Queen Of Toys, Gerne, Deadlocked, Blind Eye, Positivland, Helliconia, Futuro Antico, No War, Give Me Your Ghost, Oldorado
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка

В мире электронной танцевальной музыки ?me занимают особое место. С 2003 года дуэт Франка Видеманна и Кристиана Байера проложил уникальный путь в техно, хаусе, минимале, эмбиенте и других жанрах, выпуская зажигательные синглы и миксы. Но 2018 год ознаменовался их лучшим достижением — дебютным полноформатным альбомом Dream House. Он звучит безошибочно как ?me и не похож ни на что, что вы когда-либо слышали от этого дуэта, — это запоминающееся путешествие в мир домашнего прослушивания, созданное после 15 лет работы над созданием танцевального хита.

Отзывы о товаре Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0810458017419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ame
Альбом (сингл)
Dream House
Жанр
House
Трек-лист
The Line, Queen Of Toys, Gerne, Deadlocked, Blind Eye, Positivland, Helliconia, Futuro Antico, No War, Give Me Your Ghost, Oldorado
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
В мире электронной танцевальной музыки ?me занимают особое место. С 2003 года дуэт Франка Видеманна и Кристиана Байера проложил уникальный путь в техно, хаусе, минимале, эмбиенте и других жанрах, выпуская зажигательные синглы и миксы. Но 2018 год ознаменовался их лучшим достижением — дебютным полноформатным альбомом Dream House. Он звучит безошибочно как ?me и не похож ни на что, что вы когда-либо слышали от этого дуэта, — это запоминающееся путешествие в мир домашнего прослушивания, созданное после 15 лет работы над созданием танцевального хита.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ame - Dream House (0810458017419) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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