Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Starring Rosi
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 721528
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Характеристики
Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4251804182898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Starring Rosi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Laughter Loving, Day-Dream, Schizo, Cosmic Tango, Interplay Of Forces, The Fairy Dance, Bring Me Up
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка
«Starring Rosi» — пятый альбом Ash Ra Tempel. Хотя он был выпущен в 1973 году, в том же году, что и его предшественник «Join Inn», это, безусловно, самый доступный для понимания альбом Ash Ra Tempel. За исключением ударных (на которых играл Харальд Гросскопф), Мануэль Гёттшинг сам играл на всех инструментах – в результате получился яркий, расслабленный альбом, временами даже напоминающий звучание Западного побережья, что уже намекало на направление, в котором Мануэль Гёттшинг будет двигаться в будущем. Очаровательное декламирование и пение Рози Мюллер – идеальное вокальное дополнение. Альбом был полностью переиздан в улучшенном качестве Мануэлем Гёттшингом и наконец-то доступен в превосходном качестве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4251804182898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Starring Rosi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Laughter Loving, Day-Dream, Schizo, Cosmic Tango, Interplay Of Forces, The Fairy Dance, Bring Me Up
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
«Starring Rosi» — пятый альбом Ash Ra Tempel. Хотя он был выпущен в 1973 году, в том же году, что и его предшественник «Join Inn», это, безусловно, самый доступный для понимания альбом Ash Ra Tempel. За исключением ударных (на которых играл Харальд Гросскопф), Мануэль Гёттшинг сам играл на всех инструментах – в результате получился яркий, расслабленный альбом, временами даже напоминающий звучание Западного побережья, что уже намекало на направление, в котором Мануэль Гёттшинг будет двигаться в будущем. Очаровательное декламирование и пение Рози Мюллер – идеальное вокальное дополнение. Альбом был полностью переиздан в улучшенном качестве Мануэлем Гёттшингом и наконец-то доступен в превосходном качестве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ash Ra Tempel - Starring Rosi (4251804182898) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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