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Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка

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Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 1
Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 2
Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 3
Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 4
Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 5
Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Comus
Альбом (сингл)
First Utterance
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 1
  • Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 2
  • Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 3
  • Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 4
  • Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 5
  • Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721517
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Comus
Альбом (сингл)
First Utterance
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Diana, The Herald, Drip Drip Song To Comus, The Bite, Bitten, The Prisoner
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diana, The Herald, Drip Drip Song To Comus, The Bite, Bitten, The Prisoner

Отзывы о товаре Comus - First Utterance (8719262004399) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Comus
Альбом (сингл)
First Utterance
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Diana, The Herald, Drip Drip Song To Comus, The Bite, Bitten, The Prisoner
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diana, The Herald, Drip Drip Song To Comus, The Bite, Bitten, The Prisoner
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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