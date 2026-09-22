Hooverphonic - In Wonderland (Coloured) (8719262026049) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
IN WONDERLAND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721510
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262026049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
IN WONDERLAND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In Wonderland, I Like The Way I Dance, Badaboum, Cocaine Kids, Deep Forest, Thin Line, Hiding In A Song, Praise Be, God's Gift, Moving
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hooverphonic - In Wonderland (Coloured) (8719262026049) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Wonderland, I Like The Way I Dance, Badaboum, Cocaine Kids, Deep Forest, Thin Line, Hiding In A Song, Praise Be, God's Gift, Moving
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262026049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hooverphonic
Альбом (сингл)
IN WONDERLAND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In Wonderland, I Like The Way I Dance, Badaboum, Cocaine Kids, Deep Forest, Thin Line, Hiding In A Song, Praise Be, God's Gift, Moving
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Wonderland, I Like The Way I Dance, Badaboum, Cocaine Kids, Deep Forest, Thin Line, Hiding In A Song, Praise Be, God's Gift, Moving
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Hooverphonic - In Wonderland (Coloured) (8719262026049) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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