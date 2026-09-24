Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка
Virus — десятый студийный альбом шведской группы Hypocrisy, выпущенный в 2005 году на лейбле Nuclear Blast. Ремастированное переиздание к 20-летию шведской классики дэт-метала на цветном виниле. Включает редкий бонус-трек «Watch Out (Demo)» и гравировку на четвертой стороне. Альбом «Virus» (2005) возвращается в юбилейном издании, посвящённом 20-летию, демонстрируя неустанный мелодичный дэт-метал Hypocrisy с его стремительными темпами, грувовыми риффами и отточенным продакшеном Петера Тэгтгрена. Это издание включает в себя такие любимые фанатами треки, как «Warpath» и «Scrutinized», и подчёркивает непреходящую мощь альбома благодаря потрясающему ремастерингу от Miro Mastering. Как писал журнал Metal Hammer два десятилетия назад, альбом является «мастер-классом по точности и атмосфере современного дэт-метала».
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