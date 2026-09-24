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Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка

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Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 1
Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 2
Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 3
Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 4
Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 5
Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
VIRUS
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 1
  • Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 2
  • Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 3
  • Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 4
  • Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 5
  • Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721485
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629744519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
VIRUS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
XVI, Warpath, Scrutinized, Fearless, Craving For Another Killing, Let The Knife Do The Talking, A Thousand Lies, Incised Before I’ve Ceased, Blooddrenched, Compulsive Psychosis, Living To Die, Watch Out (Demo), Etching
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка

Virus — десятый студийный альбом шведской группы Hypocrisy, выпущенный в 2005 году на лейбле Nuclear Blast. Ремастированное переиздание к 20-летию шведской классики дэт-метала на цветном виниле. Включает редкий бонус-трек «Watch Out (Demo)» и гравировку на четвертой стороне. Альбом «Virus» (2005) возвращается в юбилейном издании, посвящённом 20-летию, демонстрируя неустанный мелодичный дэт-метал Hypocrisy с его стремительными темпами, грувовыми риффами и отточенным продакшеном Петера Тэгтгрена. Это издание включает в себя такие любимые фанатами треки, как «Warpath» и «Scrutinized», и подчёркивает непреходящую мощь альбома благодаря потрясающему ремастерингу от Miro Mastering. Как писал журнал Metal Hammer два десятилетия назад, альбом является «мастер-классом по точности и атмосфере современного дэт-метала».

Отзывы о товаре Hypocrisy - Virus (Coloured) (4065629744519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629744519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
VIRUS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
XVI, Warpath, Scrutinized, Fearless, Craving For Another Killing, Let The Knife Do The Talking, A Thousand Lies, Incised Before I’ve Ceased, Blooddrenched, Compulsive Psychosis, Living To Die, Watch Out (Demo), Etching
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Virus — десятый студийный альбом шведской группы Hypocrisy, выпущенный в 2005 году на лейбле Nuclear Blast. Ремастированное переиздание к 20-летию шведской классики дэт-метала на цветном виниле. Включает редкий бонус-трек «Watch Out (Demo)» и гравировку на четвертой стороне. Альбом «Virus» (2005) возвращается в юбилейном издании, посвящённом 20-летию, демонстрируя неустанный мелодичный дэт-метал Hypocrisy с его стремительными темпами, грувовыми риффами и отточенным продакшеном Петера Тэгтгрена. Это издание включает в себя такие любимые фанатами треки, как «Warpath» и «Scrutinized», и подчёркивает непреходящую мощь альбома благодаря потрясающему ремастерингу от Miro Mastering. Как писал журнал Metal Hammer два десятилетия назад, альбом является «мастер-классом по точности и атмосфере современного дэт-метала».
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