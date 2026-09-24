White Lies - Night Light (Coloured) (5400863189747) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
White Lies
Альбом (сингл)
Night Light
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 721470
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863189747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
White Lies
Альбом (сингл)
Night Light
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Nothing on me, All the best, Keep up, Juice, Everything is ok, Going nowhere, Night light, I just wanna win one time, In the middle
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара White Lies - Night Light (Coloured) (5400863189747) виниловая пластинка
Лондонское трио White Lies, ключевая фигура на альтернативной сцене с 2009 года, выпускают свой новый, седьмой, альбом «Night Light». Издание на прозрачном виниле. Записанный вживую на легендарной студии Church Studios с продюсером Райли Макинтайром, альбом передает первозданную энергию и товарищество группы, усиленные творческим подходом клавишника Сета Эванса (Black Midi). От электризующей настойчивости Nothing On Me до объединяющей силы Juice и пронзительной эмоциональности Everything Is Ok — Night Light сочетает в себе интенсивность, современность и глубину. Мастерское возвращение, подтверждающее статус White Lies как одной из самых смелых и значимых британских групп своего поколения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863189747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
White Lies
Альбом (сингл)
Night Light
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Nothing on me, All the best, Keep up, Juice, Everything is ok, Going nowhere, Night light, I just wanna win one time, In the middle
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Лондонское трио White Lies, ключевая фигура на альтернативной сцене с 2009 года, выпускают свой новый, седьмой, альбом «Night Light». Издание на прозрачном виниле. Записанный вживую на легендарной студии Church Studios с продюсером Райли Макинтайром, альбом передает первозданную энергию и товарищество группы, усиленные творческим подходом клавишника Сета Эванса (Black Midi). От электризующей настойчивости Nothing On Me до объединяющей силы Juice и пронзительной эмоциональности Everything Is Ok — Night Light сочетает в себе интенсивность, современность и глубину. Мастерское возвращение, подтверждающее статус White Lies как одной из самых смелых и значимых британских групп своего поколения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
White Lies - Night Light (Coloured) (5400863189747) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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