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Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка

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Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка - фото 1
Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка - фото 2
Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Autarkic
Альбом (сингл)
Terms And Conditions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка - фото 1
  • Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка - фото 2
  • Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548008395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Autarkic
Альбом (сингл)
Terms And Conditions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
UX, Trancelate, Keyboard Riot, Solid States, Terms And Conditions, The Exploiter, Simplify, Reduce, Satan, A Curveball That Doesn't Quite Land, Shut Down Nation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка

Terms and Conditions — это 10 треков, демонстрирующих богатый, дико насыщенный электронный стиль артиста из Тель-Авива. Критики хвалили Надава Шпигеля с момента его дебюта в 2015 году. Его невероятно сложно отнести к какому-либо определенному жанру, и он демонстрирует настоящий талант к написанию песен для клубных треков, которые выходят далеко за рамки привычного. Странный даб, психоделический рок, все формы вейва, сайдвейв-поп, болотистое техно, ближневосточные мотивы и множество экспериментальных промежуточных звуков — все это пронизывает его творчество. Он бросает вызов условностям так, как многие не могут, и выпускался на таких лейблах, как Disco Halal и Turbo, а также на Life And Death с EP Heavy Dreamer в 2018 году. В 2016 и 2017 годах вышли его первые два альбома, Can You Pass The Knife? и I Love You, So Go Away, обе песни выпущены на лейбле Disco Halal. Обе наполнены невероятно эмоциональными звуками в стиле wave, synth и lo-fi, искрящимися новаторством. О своей следующей работе артист говорит: «Terms and Conditions был создан, чтобы отметить настоящий момент. Момент, когда мы стали крестьянами в новом цифровом феодальном мире, с радостью отказываясь от своей личной жизни ради привилегии владеть смартфоном». Terms and Conditions — это уникальный плавильный котёл, переосмысление знакомых звуков непривычным образом, и ещё одна самостоятельная запись от Autarkic.

Отзывы о товаре Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548008395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Autarkic
Альбом (сингл)
Terms And Conditions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
UX, Trancelate, Keyboard Riot, Solid States, Terms And Conditions, The Exploiter, Simplify, Reduce, Satan, A Curveball That Doesn't Quite Land, Shut Down Nation
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Terms and Conditions — это 10 треков, демонстрирующих богатый, дико насыщенный электронный стиль артиста из Тель-Авива. Критики хвалили Надава Шпигеля с момента его дебюта в 2015 году. Его невероятно сложно отнести к какому-либо определенному жанру, и он демонстрирует настоящий талант к написанию песен для клубных треков, которые выходят далеко за рамки привычного. Странный даб, психоделический рок, все формы вейва, сайдвейв-поп, болотистое техно, ближневосточные мотивы и множество экспериментальных промежуточных звуков — все это пронизывает его творчество. Он бросает вызов условностям так, как многие не могут, и выпускался на таких лейблах, как Disco Halal и Turbo, а также на Life And Death с EP Heavy Dreamer в 2018 году. В 2016 и 2017 годах вышли его первые два альбома, Can You Pass The Knife? и I Love You, So Go Away, обе песни выпущены на лейбле Disco Halal. Обе наполнены невероятно эмоциональными звуками в стиле wave, synth и lo-fi, искрящимися новаторством. О своей следующей работе артист говорит: «Terms and Conditions был создан, чтобы отметить настоящий момент. Момент, когда мы стали крестьянами в новом цифровом феодальном мире, с радостью отказываясь от своей личной жизни ради привилегии владеть смартфоном». Terms and Conditions — это уникальный плавильный котёл, переосмысление знакомых звуков непривычным образом, и ещё одна самостоятельная запись от Autarkic.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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