Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Autarkic - Terms And Conditions (4062548008395) виниловая пластинка
Terms and Conditions — это 10 треков, демонстрирующих богатый, дико насыщенный электронный стиль артиста из Тель-Авива. Критики хвалили Надава Шпигеля с момента его дебюта в 2015 году. Его невероятно сложно отнести к какому-либо определенному жанру, и он демонстрирует настоящий талант к написанию песен для клубных треков, которые выходят далеко за рамки привычного. Странный даб, психоделический рок, все формы вейва, сайдвейв-поп, болотистое техно, ближневосточные мотивы и множество экспериментальных промежуточных звуков — все это пронизывает его творчество. Он бросает вызов условностям так, как многие не могут, и выпускался на таких лейблах, как Disco Halal и Turbo, а также на Life And Death с EP Heavy Dreamer в 2018 году. В 2016 и 2017 годах вышли его первые два альбома, Can You Pass The Knife? и I Love You, So Go Away, обе песни выпущены на лейбле Disco Halal. Обе наполнены невероятно эмоциональными звуками в стиле wave, synth и lo-fi, искрящимися новаторством. О своей следующей работе артист говорит: «Terms and Conditions был создан, чтобы отметить настоящий момент. Момент, когда мы стали крестьянами в новом цифровом феодальном мире, с радостью отказываясь от своей личной жизни ради привилегии владеть смартфоном». Terms and Conditions — это уникальный плавильный котёл, переосмысление знакомых звуков непривычным образом, и ещё одна самостоятельная запись от Autarkic.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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