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Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка

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Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - фото 1
Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - фото 2
Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - фото 3
Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - фото 4
Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vitalic
Альбом (сингл)
Disco Boy
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - фото 1
  • Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - фото 2
  • Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - фото 3
  • Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - фото 4
  • Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Clivage
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clivage
Barcode
[3516628429613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vitalic
Альбом (сингл)
Disco Boy
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Disco Boy (The Rising), The Swamps, Vladimir 92, Lost Time, Disco Boy (Coeur Des T?n?bres), King Burger, La Guerre, Helicopter, Winter is Coming
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Disco Boy (The Rising), The Swamps, Vladimir 92, Lost Time, Disco Boy (Coeur Des T?n?bres), King Burger, La Guerre, Helicopter, Winter is Coming

Отзывы о товаре Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Clivage
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clivage
Barcode
[3516628429613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vitalic
Альбом (сингл)
Disco Boy
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Disco Boy (The Rising), The Swamps, Vladimir 92, Lost Time, Disco Boy (Coeur Des T?n?bres), King Burger, La Guerre, Helicopter, Winter is Coming
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Disco Boy (The Rising), The Swamps, Vladimir 92, Lost Time, Disco Boy (Coeur Des T?n?bres), King Burger, La Guerre, Helicopter, Winter is Coming
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vitalic - Disco Boy (Ost) (3516628429613) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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