Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G
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Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%1 350 руб. 1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721201
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Напряжение
220-240 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х12
Вес, кг.
1.1
Описание товара Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G
Тепловентилятор Ballu максимально прост в эксплуатации и чрезвычайно удобен для быстрого обогрева помещения. Небольшие габариты позволяют без труда переносить его из комнаты в комнату и брать с собой на дачу. Тепловентилятор позволяет регулировать мощность обогрева: Мощность: 2000 Вт (два режима нагрева - половинная мощность 1000 Вт и полная мощность 2000 Вт). Управление: Механическое (ручка переключения режимов и термостат). Функции: Регулировка мощности. Термостат (для поддержания заданной температуры). Режим обдува (вентилятор без нагрева). Аварийное отключение при перегреве (для безопасности).
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, с термостатом
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Бренд
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Напряжение
220-240 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Страна производитель
Китай
Тепловентилятор Ballu максимально прост в эксплуатации и чрезвычайно удобен для быстрого обогрева помещения. Небольшие габариты позволяют без труда переносить его из комнаты в комнату и брать с собой на дачу. Тепловентилятор позволяет регулировать мощность обогрева: Мощность: 2000 Вт (два режима нагрева - половинная мощность 1000 Вт и полная мощность 2000 Вт). Управление: Механическое (ручка переключения режимов и термостат). Функции: Регулировка мощности. Термостат (для поддержания заданной температуры). Режим обдува (вентилятор без нагрева). Аварийное отключение при перегреве (для безопасности).
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, с термостатом
Теги товара: напольные, 2 квт, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, керамические, с термостатом
Теги товара: напольные, 2 квт, напольные керамические, для гаража, 220 в
Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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