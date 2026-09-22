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Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G

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Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 1
Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 2
Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 3
Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 4
Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 5
Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 6
Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 7
Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 8
Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 1
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 2
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 3
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 4
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 5
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 6
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 7
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 8
  • Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 350 руб.  1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721201
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Напряжение
220-240 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х12
Вес, кг.
1.1

Описание товара Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G

Тепловентилятор Ballu максимально прост в эксплуатации и чрезвычайно удобен для быстрого обогрева помещения. Небольшие габариты позволяют без труда переносить его из комнаты в комнату и брать с собой на дачу. Тепловентилятор позволяет регулировать мощность обогрева: Мощность: 2000 Вт (два режима нагрева - половинная мощность 1000 Вт и полная мощность 2000 Вт). Управление: Механическое (ручка переключения режимов и термостат). Функции: Регулировка мощности. Термостат (для поддержания заданной температуры). Режим обдува (вентилятор без нагрева). Аварийное отключение при перегреве (для безопасности).

Отзывы о товаре Тепловентилятор Ballu BFH/S-0420G




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентилятор
Тип установки
напольный, настольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
2000
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Напряжение
220-240 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Ballu максимально прост в эксплуатации и чрезвычайно удобен для быстрого обогрева помещения. Небольшие габариты позволяют без труда переносить его из комнаты в комнату и брать с собой на дачу. Тепловентилятор позволяет регулировать мощность обогрева: Мощность: 2000 Вт (два режима нагрева - половинная мощность 1000 Вт и полная мощность 2000 Вт). Управление: Механическое (ручка переключения режимов и термостат). Функции: Регулировка мощности. Термостат (для поддержания заданной температуры). Режим обдува (вентилятор без нагрева). Аварийное отключение при перегреве (для безопасности).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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