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Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный

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Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный - фото 1
Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный - фото 2
Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1600
  • Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный - фото 1
  • Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный - фото 2
  • Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311871
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1600
Напряжение
220/240 В
Термостат
да
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х27
Вес, кг.
1.3

Описание товара Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный

Тепловентилятор Starwind SHV2005 благодаря керамическому нагревательному элементу быстро нагревает и поддерживает комфортную температуру воздуха в помещении. Весной и летом тепловентилятор может работать как вентилятор, подавая в помещение поток прохладного воздуха. Нагревательный элемент в этом режиме не включается. 2 скорости нагрева и регулируемая мощность работы позволяют в короткий срок создать комфортные условия для работы и отдыха, а благодаря термостату можно автоматически поддерживать желаемую температуру воздуха круглосуточно.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Starwind SHV2001 черный/красный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
1600
Напряжение
220/240 В
Термостат
да
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Starwind SHV2005 благодаря керамическому нагревательному элементу быстро нагревает и поддерживает комфортную температуру воздуха в помещении. Весной и летом тепловентилятор может работать как вентилятор, подавая в помещение поток прохладного воздуха. Нагревательный элемент в этом режиме не включается. 2 скорости нагрева и регулируемая мощность работы позволяют в короткий срок создать комфортные условия для работы и отдыха, а благодаря термостату можно автоматически поддерживать желаемую температуру воздуха круглосуточно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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