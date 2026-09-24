Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W
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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%3 390 руб. 4 750 руб.
В наличии
Код товара: 696622
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 390 руб. -29%
4 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х24х15
Вес, кг.
2.7
Описание товара Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W белого цвета предназначен для настенной установки. Модель прекрасно подходит для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 22 кв. м, за счет чего может использоваться и в просторных комнатах, и в офисах. Управлять устройством можно на расстоянии благодаря пульту ДУ. Прибор работает на основе керамического нагревательного элемента, за счет чего кислород не сжигается. Это отличает модель от многих других устройств. Так же необходимо отметить, что прибор способен функционировать в режиме вентиляции без нагрева. Мощность тепловентилятора - 1800 Вт, а встроенный термостат осуществляет контроль работы устройства, предотвращая возможный перегрев.
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Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W белого цвета предназначен для настенной установки. Модель прекрасно подходит для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 22 кв. м, за счет чего может использоваться и в просторных комнатах, и в офисах. Управлять устройством можно на расстоянии благодаря пульту ДУ. Прибор работает на основе керамического нагревательного элемента, за счет чего кислород не сжигается. Это отличает модель от многих других устройств. Так же необходимо отметить, что прибор способен функционировать в режиме вентиляции без нагрева. Мощность тепловентилятора - 1800 Вт, а встроенный термостат осуществляет контроль работы устройства, предотвращая возможный перегрев.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража, 220 в
Тепловентилятор настенный Ballu BFH/C-7018W - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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