Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S
29 774 руб.
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-20-S
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-20-S – прибор для обогрева коммерческих помещений небольшого и среднего объема. Однорядный медно-алюминиевый теплообменник с увеличенной поверхностью теплоотдачи обеспечивает тепловую мощность до 25,7 кВт. А энергоэффективный трехскоростной двигатель с увеличенным сроком наработки на отказ от 30 000 часов обеспечивает производительность 3200 м?/ч и длину струи теплового воздуха до 15 метров, при этом не требует приобретения дорогостоящей автоматики для регулировки производительности. Корпус прибора выполнен из вспененного полипропилена высокой плотности, который устойчив к механическим повреждениям, не требует ухода и консервации и обладает высоким уровень шумопоглощения. Тепловентилятор комплектуется универсальным кронштейном BHP-B2, который позволяет монтировать прибор на стену или потолок и регулировать угол наклона в горизонтальной и вертикальной плоскости.
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Теги товара: 220 в
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Теги товара: 220 в
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