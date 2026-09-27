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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN

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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
32300
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
323
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN - фото 1
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN - фото 2
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN - фото 3
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN - фото 4
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
39 891 руб.  42 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328762
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
32300
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
323
Напряжение
220/230 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Кронштейн, набор крепежных элементов
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
43х33х27
Вес, кг.
13

Описание товара Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN

Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-25-LN – прибор для обогрева коммерческих помещений высотой более 3 метров. Тепловая мощность прибора от 14 до 32 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 150°С при давлении 16 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду. Благодаря шести полюсному двигателю водяной тепловентилятор обладает низким уровнем шума и не требует больших затрат на регулировку режимов работы. Осевой вентилятор диаметром 400 мм. создает воздушный поток длиной 12 метров и обеспечивает максимальную производительность до 2400 м3/ч. Корпус прибора изготавливают из вспененного полипропилена, что делает его легким и ударопрочным. При этом за счет пористой структуры он блокирует шум работающего двигателя. Водяной тепловентилятор устанавливается на стены, колонны или потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Кронштейн позволяет регулировать угол наклона тепловентилятор в горизонтальной и вертикальной плоскости.



Теги товара: 220 в

Отзывы о товаре Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
32300
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
323
Напряжение
220/230 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Кронштейн, набор крепежных элементов
Страна производитель
Россия
Описание
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-25-LN – прибор для обогрева коммерческих помещений высотой более 3 метров. Тепловая мощность прибора от 14 до 32 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 150°С при давлении 16 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду. Благодаря шести полюсному двигателю водяной тепловентилятор обладает низким уровнем шума и не требует больших затрат на регулировку режимов работы. Осевой вентилятор диаметром 400 мм. создает воздушный поток длиной 12 метров и обеспечивает максимальную производительность до 2400 м3/ч. Корпус прибора изготавливают из вспененного полипропилена, что делает его легким и ударопрочным. При этом за счет пористой структуры он блокирует шум работающего двигателя. Водяной тепловентилятор устанавливается на стены, колонны или потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Кронштейн позволяет регулировать угол наклона тепловентилятор в горизонтальной и вертикальной плоскости.


Теги товара: 220 в
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