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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
32300
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
323
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
39 891 руб.
42 130
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328762
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Описание товара Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-25-LN
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-25-LN – прибор для обогрева коммерческих помещений высотой более 3 метров. Тепловая мощность прибора от 14 до 32 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 150°С при давлении 16 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду. Благодаря шести полюсному двигателю водяной тепловентилятор обладает низким уровнем шума и не требует больших затрат на регулировку режимов работы. Осевой вентилятор диаметром 400 мм. создает воздушный поток длиной 12 метров и обеспечивает максимальную производительность до 2400 м3/ч. Корпус прибора изготавливают из вспененного полипропилена, что делает его легким и ударопрочным. При этом за счет пористой структуры он блокирует шум работающего двигателя. Водяной тепловентилятор устанавливается на стены, колонны или потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Кронштейн позволяет регулировать угол наклона тепловентилятор в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-25-LN – прибор для обогрева коммерческих помещений высотой более 3 метров. Тепловая мощность прибора от 14 до 32 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 150°С при давлении 16 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду. Благодаря шести полюсному двигателю водяной тепловентилятор обладает низким уровнем шума и не требует больших затрат на регулировку режимов работы. Осевой вентилятор диаметром 400 мм. создает воздушный поток длиной 12 метров и обеспечивает максимальную производительность до 2400 м3/ч. Корпус прибора изготавливают из вспененного полипропилена, что делает его легким и ударопрочным. При этом за счет пористой структуры он блокирует шум работающего двигателя. Водяной тепловентилятор устанавливается на стены, колонны или потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Кронштейн позволяет регулировать угол наклона тепловентилятор в горизонтальной и вертикальной плоскости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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