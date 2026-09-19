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Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D

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Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D - фото 1
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D - фото 2
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D - фото 3
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D - фото 4
Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Мощность, Вт
26200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
262
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D - фото 1
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D - фото 2
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D - фото 3
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D - фото 4
  • Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
31 341 руб.  41 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379448
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Мощность, Вт
26200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
262
Напряжение
220 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор, набор крепежных элементов, инструкция, гарантийный талон
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
15

Описание товара Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D

Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W4-20-DКомпактные водяные тепловентиляторы в металлическом корпусе BALLU серии W4-D применяются для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров, таких как: супермаркеты, мастерские и подсобки, небольшие спортзалы и административные здания. Выходная решетка имеет форму анемостата. Она распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях, что позволяет эффективно отапливать помещение при монтаже приборов на потолок. Высокая степень защиты IP54 позволяет использовать прибор в помещениях с высоким уровнем влажности и загрязнения. Тепловая мощность прибора от 15 до 26 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду. Осевой вентилятор диаметром 330 мм. создает воздушный поток длиной 5 метров и обеспечивает максимальную производительность до 1600 м?/ч. Водяной тепловентилятор устанавливается преимущественно на потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Выходная решетка в форме анемостата распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях.



Теги товара: 220 в

Отзывы о товаре Тепловентилятор Ballu BHP-W4-20-D




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Мощность, Вт
26200
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
262
Напряжение
220 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор, набор крепежных элементов, инструкция, гарантийный талон
Страна производитель
Россия
Описание
Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W4-20-DКомпактные водяные тепловентиляторы в металлическом корпусе BALLU серии W4-D применяются для обогрева небольших помещений высотой до 4 метров, таких как: супермаркеты, мастерские и подсобки, небольшие спортзалы и административные здания. Выходная решетка имеет форму анемостата. Она распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях, что позволяет эффективно отапливать помещение при монтаже приборов на потолок. Высокая степень защиты IP54 позволяет использовать прибор в помещениях с высоким уровнем влажности и загрязнения. Тепловая мощность прибора от 15 до 26 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 120°С при давлении 15 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду. Осевой вентилятор диаметром 330 мм. создает воздушный поток длиной 5 метров и обеспечивает максимальную производительность до 1600 м?/ч. Водяной тепловентилятор устанавливается преимущественно на потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Выходная решетка в форме анемостата распределяет теплый воздушный поток в четырех направлениях.


Теги товара: 220 в
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Отзывы


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