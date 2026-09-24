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Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
45600
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
70
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
39 891 руб.
44 890
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696629
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Тепловентилятор - 1 шт.Кронштейн с комплектом метизов - 1 шт.Руководство по эксплуатациис гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х64х59
Вес, кг.
12.9
Описание товара Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-30-S – прибор для обогрева коммерческих помещений небольшого и среднего объема. Двухрядный медно-алюминиевый теплообменник с увеличенной поверхностью теплоотдачи обеспечивает тепловую мощность до 45,6 кВт. А энергоэффективный трехскоростной двигатель с увеличенным сроком наработки на отказ от 30 000 часов обеспечивает производительность 3000 м?/ч и длину струи теплового воздуха до 15 метров, при этом не требует приобретения дорогостоящей автоматики для регулировки производительности. Корпус прибора выполнен из вспененного полипропилена высокой плотности, который устойчив к механическим повреждения, не требует ухода и консервации и обладает высоким уровень шумопоглощения. Тепловентилятор комплектуется универсальным кронштейном BHP-B2, который позволяет монтировать прибор на стену или потолок и регулировать угол наклона в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Тепловентилятор - 1 шт.Кронштейн с комплектом метизов - 1 шт.Руководство по эксплуатациис гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-30-S – прибор для обогрева коммерческих помещений небольшого и среднего объема. Двухрядный медно-алюминиевый теплообменник с увеличенной поверхностью теплоотдачи обеспечивает тепловую мощность до 45,6 кВт. А энергоэффективный трехскоростной двигатель с увеличенным сроком наработки на отказ от 30 000 часов обеспечивает производительность 3000 м?/ч и длину струи теплового воздуха до 15 метров, при этом не требует приобретения дорогостоящей автоматики для регулировки производительности. Корпус прибора выполнен из вспененного полипропилена высокой плотности, который устойчив к механическим повреждения, не требует ухода и консервации и обладает высоким уровень шумопоглощения. Тепловентилятор комплектуется универсальным кронштейном BHP-B2, который позволяет монтировать прибор на стену или потолок и регулировать угол наклона в горизонтальной и вертикальной плоскости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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