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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S

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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S - фото 1
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Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S - фото 5
Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
45600
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
70
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S - фото 1
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S - фото 2
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S - фото 3
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S - фото 4
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S - фото 5
  • Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
39 891 руб.  44 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696629
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
45600
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
70
Напряжение
220-240 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор - 1 шт.Кронштейн с комплектом метизов - 1 шт.Руководство по эксплуатациис гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х64х59
Вес, кг.
12.9

Описание товара Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S

Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-30-S – прибор для обогрева коммерческих помещений небольшого и среднего объема. Двухрядный медно-алюминиевый теплообменник с увеличенной поверхностью теплоотдачи обеспечивает тепловую мощность до 45,6 кВт. А энергоэффективный трехскоростной двигатель с увеличенным сроком наработки на отказ от 30 000 часов обеспечивает производительность 3000 м?/ч и длину струи теплового воздуха до 15 метров, при этом не требует приобретения дорогостоящей автоматики для регулировки производительности. Корпус прибора выполнен из вспененного полипропилена высокой плотности, который устойчив к механическим повреждения, не требует ухода и консервации и обладает высоким уровень шумопоглощения. Тепловентилятор комплектуется универсальным кронштейном BHP-B2, который позволяет монтировать прибор на стену или потолок и регулировать угол наклона в горизонтальной и вертикальной плоскости.



Теги товара: 220 в

Отзывы о товаре Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-30-S




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Тип установки
настенный
Тип нагревательного элемента
водяной
Мощность, Вт
45600
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
70
Напряжение
220-240 В
Термостат
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
Тепловентилятор - 1 шт.Кронштейн с комплектом метизов - 1 шт.Руководство по эксплуатациис гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-30-S – прибор для обогрева коммерческих помещений небольшого и среднего объема. Двухрядный медно-алюминиевый теплообменник с увеличенной поверхностью теплоотдачи обеспечивает тепловую мощность до 45,6 кВт. А энергоэффективный трехскоростной двигатель с увеличенным сроком наработки на отказ от 30 000 часов обеспечивает производительность 3000 м?/ч и длину струи теплового воздуха до 15 метров, при этом не требует приобретения дорогостоящей автоматики для регулировки производительности. Корпус прибора выполнен из вспененного полипропилена высокой плотности, который устойчив к механическим повреждения, не требует ухода и консервации и обладает высоким уровень шумопоглощения. Тепловентилятор комплектуется универсальным кронштейном BHP-B2, который позволяет монтировать прибор на стену или потолок и регулировать угол наклона в горизонтальной и вертикальной плоскости.


Теги товара: 220 в
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Отзывы


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