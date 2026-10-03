Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-15-LN
31 579 руб.
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Характеристики
Описание товара Тепловентилятор водяной BALLU BHP-W3-15-LN
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-15-LN – прибор для обогрева коммерческих помещений высотой более 3 метров. Тепловая мощность прибора от 8 до 18 кВт в зависимости от режима производительности и температуры теплоносителя. Максимальная рабочая температура теплоносителя 150°С при давлении 16 бар, что позволяет использовать в качестве теплоносителя пар и перегретую воду. Благодаря шести полюсному двигателю водяной тепловентилятор обладает низким уровнем шума и не требует больших затрат на регулировку режимов работы. Осевой вентилятор диаметром 400 мм. создает воздушный поток длиной 12 метров и обеспечивает максимальную производительность до 2800 м3/ч. Корпус прибора изготавливают из вспененного полипропилена, что делает его легким и ударопрочным. При этом за счет пористой структуры он блокирует шум работающего двигателя. Водяной тепловентилятор устанавливается на стены, колонны или потолок при помощи кронштейна, который входит в комплект поставки. Кронштейн позволяет регулировать угол наклона тепловентилятор в горизонтальной и вертикальной плоскости.
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Теги товара: 220 в
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, керамические, 2 квт, с термостатом, напольные керамические, для гаража
Теги товара: 220 в
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