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Тепловентилятор Ballu BFH/С-29 купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Ballu BFH/С-29

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
  • Тепловентилятор Ballu BFH/С-29 - фото 1
  • Тепловентилятор Ballu BFH/С-29 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 176 руб.  2 730 руб. 

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2 067 руб. 

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В наличии
Код товара: 151844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тепловентилятор Ballu BFH/С-29
2 176 руб. -20%
2 730 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х11
Вес, кг.
1.2

Описание товара Тепловентилятор Ballu BFH/С-29

Тепловентилятор BALLU BFH/С-29 – стильный прибор, выполненный в дизайне Hi-Tech, оснащен высокоэффективным керамическим нагревательным элементом мощностью 1500Вт. Прибор эффективно обогревает помещение площадью до 20 м?. Благодаря технологии Rich Oxygen в воздухе сохраняется здоровое количество кислорода. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Прибор отличается бесшумной работой, что делает его использование максимально комфортным. Благодаря многоуровневой системе защиты Heat Protect использование прибора абсолютно безопасно.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Ballu BFH/С-29




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор BALLU BFH/С-29 – стильный прибор, выполненный в дизайне Hi-Tech, оснащен высокоэффективным керамическим нагревательным элементом мощностью 1500Вт. Прибор эффективно обогревает помещение площадью до 20 м?. Благодаря технологии Rich Oxygen в воздухе сохраняется здоровое количество кислорода. Режим вентиляции без обогрева позволяет использовать прибор и летом в качестве обычного вентилятора. Прибор отличается бесшумной работой, что делает его использование максимально комфортным. Благодаря многоуровневой системе защиты Heat Protect использование прибора абсолютно безопасно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Ballu BFH/С-29 - по цене 2176 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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