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Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый купить с доставкой в Москве
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Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый

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Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 1
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 2
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 3
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 4
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 5
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 6
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 7
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 8
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 9
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 10
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 11
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 12
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 13
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 14
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 15
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 16
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 17
Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентилятор
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 1
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 2
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 3
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 4
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 5
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 6
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 7
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 8
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 9
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 10
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 11
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 12
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 13
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 14
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 15
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 16
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 17
  • Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596569
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Тепловентилятор
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х26х18
Вес, кг.
2

Описание товара Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый

Керамический нагревательный элемент обеспечивает высокую эффективность тепловентилятора. За счет большой площади нагревательного элемента вентилятор разгоняет максимально возможное количество нагретого воздуха в единицу времени, что обеспечивает высокую интенсивность нагрева помещений. Компактный дизайн. Три режима работы: вентилятор / теплый / горячий позволяют использовать тепловентиля тор как для обогрева разной интенсивности в холодное время года, так и для вентиляции летом. Датчик опрокидывания отключает тепловентилятор при случайном падении. Регулируемый термостат позволяет устанавливать уровень нагрева внутри режимов. ПроизводительSturm! АртикулFH2034CQРегулируемый термостатДаПотребляемая мощность (Вт)2 000Датчик опрокидыванияДаПроизводительность воздуха (м3/ч)139Напряжение питания (В)220Вид упаковкиКоробкаГабариты в упаковке (ДхШхВ, см)30.5x26x18Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)1.42Срок гарантии14 мес. Защита от перегреваДаИндикатор питанияДаКомплектацияТепловентилятор, инструкция по эксплуатацииПлощадь отапливаемого помещения (м2)30Тип нагревательного элементакерамическийКоличество фаз1ПреимуществаКерамический нагревательный элемент обеспечивает высокую эффективность тепловентилятора. За счет большой площади нагревательного элемента вентилятор разгоняет максимально возможное количество нагретого воздуха в единицу времени, что обеспечивает высокую интенсивность нагрева помещений. Компактный дизайн. Три режима работы: вентилятор / теплый / горячий позволяют использовать тепловентиля тор как для обогрева разной интенсивности в холодное время года, так и для вентиляции летом. Датчик опрокидывания отключает тепловентилятор при случайном падении. Регулируемый термостат позволяет устанавливать уровень нагрева внутри режимов

Отзывы о товаре Тепловентилятор Sturm! FH2034CQ 2000Вт черный/оранжевый




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Тепловентилятор
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип нагревательного элемента
керамический
Мощность, Вт
2000
Напряжение
220 В
Термостат
да
Управление
механическое
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Керамический нагревательный элемент обеспечивает высокую эффективность тепловентилятора. За счет большой площади нагревательного элемента вентилятор разгоняет максимально возможное количество нагретого воздуха в единицу времени, что обеспечивает высокую интенсивность нагрева помещений. Компактный дизайн. Три режима работы: вентилятор / теплый / горячий позволяют использовать тепловентиля тор как для обогрева разной интенсивности в холодное время года, так и для вентиляции летом. Датчик опрокидывания отключает тепловентилятор при случайном падении. Регулируемый термостат позволяет устанавливать уровень нагрева внутри режимов. ПроизводительSturm! АртикулFH2034CQРегулируемый термостатДаПотребляемая мощность (Вт)2 000Датчик опрокидыванияДаПроизводительность воздуха (м3/ч)139Напряжение питания (В)220Вид упаковкиКоробкаГабариты в упаковке (ДхШхВ, см)30.5x26x18Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг)1.42Срок гарантии14 мес. Защита от перегреваДаИндикатор питанияДаКомплектацияТепловентилятор, инструкция по эксплуатацииПлощадь отапливаемого помещения (м2)30Тип нагревательного элементакерамическийКоличество фаз1ПреимуществаКерамический нагревательный элемент обеспечивает высокую эффективность тепловентилятора. За счет большой площади нагревательного элемента вентилятор разгоняет максимально возможное количество нагретого воздуха в единицу времени, что обеспечивает высокую интенсивность нагрева помещений. Компактный дизайн. Три режима работы: вентилятор / теплый / горячий позволяют использовать тепловентиля тор как для обогрева разной интенсивности в холодное время года, так и для вентиляции летом. Датчик опрокидывания отключает тепловентилятор при случайном падении. Регулируемый термостат позволяет устанавливать уровень нагрева внутри режимов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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